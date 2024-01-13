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網球／手腕傷勢無礙 約克維奇：目標仍是問鼎每個大滿貫冠軍

新華社／墨爾本13日電
塞爾維亞名將約克維奇。（美聯社）
塞爾維亞名將約克維奇。（美聯社）

世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）13日在澳網賽前發布會會上表示，自己的手腕目前狀態良好，今年仍然志在問鼎每個大滿貫冠軍。

在本月初結束的聯合杯八強賽上，約克維奇受手腕傷勢影響不敵澳大利亞選手德米納爾(Alex de Minaur)。約克維奇表示，從聯合杯到澳網開賽前，自己有充足的恢復時間，最近訓練情況也不錯，手腕沒有再出現疼痛。

「當然，我也無法預測它（手腕傷）是否會復發。比賽打得愈多，壓力也會更大。」約克維奇說。

當被問及對榮譽的渴望時，約克維奇答道，自己的目標仍是贏下每場大滿貫比賽。2024賽季既包含四大滿貫，還有巴黎奧運會，但他目前只想先專注于澳網，之後再考慮其他。

「我現在只希望自己能以澳網奪冠的方式開啟新的一年。墨爾本（羅德·拉沃爾球場）無疑是我最喜歡的賽場，我在這裡收穫了個人最好的大滿貫戰績。我希望能夠發揮出和去年一樣的水平，即便不能完全一致，也盡可能接近。」約克維奇說。

2024澳大利亞網球公開賽將於1月14日至28日舉行。約克維奇的首輪對手是來自克羅地亞的18歲小將普里茲米奇。

約克維奇 澳網 巴黎奧運

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