「籠式網球」健身同時培養人脈 成富豪社交新寵

籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(美聯社)

籠式網球(padel)近年來大行其道，愛玩的有錢人把它視為匹克球(pickleball)的豪華版，聘請大量公關、名流及網紅大力推廣這項運動，儼然有取代高爾夫、血腥瑪麗雞尾酒及豪華度假等傳統富豪社交方式；這種源自墨西哥 的運動既健身又能培養人脈，已晉階為美國富豪的新寵。

華盛頓郵報報導，前職業男子網球雙打選手戈賈諾維奇(Marko Gojanovic)後來在邁阿密當房地產仲介，他跟同仁們一樣，都迷上這種新興的籠式網球運動。戈賈諾維奇表示，籠式網球很容易上手，運動量大又玩得開心，而且它不光是休閒，已成為熱愛運動、且心思及財力相匹配人士的交誼管道，進而發展成聯絡網。

籠式網球是雙打運動，更是社交活動。(美聯社)

戈賈諾維奇形容籠式網球是新型高爾夫球，自己在籠式網球場談成很多生意，還搭上很多關係。

籠式網球1969年由墨西哥實業家科奎拉(Enrique Corcuera)發明，用球與網球一樣只是球壓較低，是雙打運動，球場也是網球場的縮小版，但用玻璃牆擋住四周。球拍混合網球、壁球元素，在美受歡迎程度直線上升，只有匹克球差堪比擬。

籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(路透)

「美國籠式網球協會」(USPA)表示，目前全美這種球場不到300座；但華郵 表示，只要打進對的圈子，找對地點，或說至少加入正確的名人帳號，就會發現籠式網球無所不在。新組織起來的巡迴賽門票賣光光，球場以泰山壓頂的速度在增建，口袋很深的投資 人花大錢聘請各類引領風騷人士推廣這種運動。

籠式網球目前在富豪圈受歡迎度大爆炸，由曼哈頓、邁阿密等地的億萬富豪私人度假勝地，到馬爾地夫、蒙第卡羅等不對外公開的專享度假村，這種運動已是社交界的通行證。

籠式網球近年來大行其道，有錢人將其視為匹克球的豪華版，聘請大量公關、名流及網紅大力推廣這項運動。(美聯社)

戈賈諾維奇表示，富豪們大家都想玩，賽事很激烈；籠式網球算是較新運動，所以他們都去上訓練課，想獲勝，堪稱近來很不錯的投資。