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高球／賺進5億 老虎伍茲與Nike結束27年合作

體育新聞組／綜合報導
高球名將老虎伍茲的動態依舊受到關注。（路透資料照片）
高球名將老虎伍茲的動態依舊受到關注。（路透資料照片）

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）8日在社群網站宣布，與知名運動品牌「Nike」結束27年合作關係，並未透露下一步。

老虎伍茲發文感謝Nike長期以來的支持，「27年前我非常幸運與世界級品牌展開合作，之後的日子充滿許多奇妙時刻和回憶。如果要我逐一列舉，肯定數不完。奈特（Phil Knight，Nike創辦人）的熱忱和遠見，撮合Nike和Nike Golf的合作。我想親自感謝他，很幸運能和Nike員工和運動員們合作。」

老虎伍茲未透露接下來要和哪個品牌合作，他只表示，「肯定有下個篇章，我們洛杉磯見。」

Nike官方也發布聲明感謝老虎伍茲：「你挑戰了競爭對手、刻板印象、慣例和傳統思考方式。你也挑戰我們，更重要的是挑戰自己，對此我們心存感激。」

老虎伍茲1996年加入PGA美巡賽，同年與Nike簽約，1997年就奪下名人賽冠軍，展開高球傳奇生涯。紅色上衣、黑長褲及上衣領口的Nike商標，成為他的標誌性穿搭。據富比世預估，他27年來與Nike合作，共賺進約5億美元。

老虎伍茲 富比世 社群網站

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