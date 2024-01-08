我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

伍茲宣布與Nike終止27年代言 賺進6.6億元、曝光下一步

編譯葉亭均／綜合8日電
高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）宣布與運動用品大廠耐吉（Nike）長達27年的代言合作關係畫下句點。（路透）
高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）宣布與運動用品大廠耐吉（Nike）長達27年的代言合作關係畫下句點。（路透）

高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）與運動用品大廠耐吉（Nike）長達近30年的合作關係要拆夥了，儘管這份代言為老虎伍茲賺進6.6億元財富，現在仍要畫上句點。

老虎伍茲今天在社群平台X上發表聲明說：「在27年前，我幸運地與世界上最具代表性之一的品牌展開合作關係。此後充滿著許多奇妙的時刻與回憶，如果我開始細數，可能講個沒完沒了。」

Nike也發表聲明，形容締造15次大滿貫大賽冠軍紀錄的伍茲是「世界上最偉大運動員之一，祝福他未來一切順利」。

近30年來，高爾夫界最具代表性的畫面，就是老虎伍茲在周日穿著紅色襯衫揮桿，而襯衫上印有Nike著名的勾勾標誌。

近30年來，高爾夫界最具代表性的畫面，就是老虎伍茲在周日穿著紅色襯衫揮桿，而襯衫...
近30年來，高爾夫界最具代表性的畫面，就是老虎伍茲在周日穿著紅色襯衫揮桿，而襯衫上印有Nike著名的勾勾標誌。（路透）

現年48歲的伍茲，在1996年與Nike簽下4000萬元的五年代言合約，接著在2001年的五年合約價碼攀升至1億元，再下一份合約拉長至八年，價碼暴增至3.2億元。最近一次簽約是在2013年，價值2億元的10年合約。

至於伍茲的下一步，他在聲明文末表示：「人們會問是否還有另一篇章。是的，肯定還會有下一章。洛杉磯見！」伍茲所主持的捷恩斯公開賽（Genesis Open）2月15日將在洛杉磯附近開賽。

Nike與伍茲數億元的合作關係，帶動了高爾夫球人氣直升高點，也凸顯Nike長久來藉由名人代言來打造品牌知名度，已不僅僅只是代言而已。

伍茲低潮時 Nike曾不離不棄

值得注意的是，即使伍茲職業生涯受到醜聞衝擊，2009年爆發的那場婚外情讓許多大公司終止與他的代言協議，但Nike始終力挺；伍茲也堅持給予回報，當Nike在2016年終止高爾夫球具業務時，伍茲找到了可以使用的新桿，但他仍在球場上繼續穿Nike的球鞋與配備。

不過，有些跡象顯示，伍茲可能轉向新的產品體驗了。自他從2021年一場威脅他生命和職涯的車禍中復出以來，就一直穿著FootJoy的高爾夫球鞋。伍茲在車禍中腿部嚴重受傷，他表示，由於事故和隨後的手術，讓他改穿新鞋。他在2022年大師賽上說：「我需要一些不同的東西，一些能讓我更加穩定的東西。」

如今伍茲與Nike分手，立即引發外界好奇伍茲的下一個合作品牌。原先傳出瑞士球鞋品牌On Holding可能是合作對象，但On Holding共同執行長毛瑞爾周一表示，該公司不會與伍茲簽約。

Nike目前年營收為512.2億元，雖然仍贊助高球名將舍夫勒（Scottie Scheffler）、麥克羅伊（Rory McIlroy）與科普卡（Brooks Koepka）等人，但推動Nike銷售的主要運動項目為籃球與賽跑。

Nike過去一年面臨需求減緩，同時間On、Hoka等新品牌崛起。Nike股價2023年下跌約7%，遠遠不如標普500指數非必須消費品指數上漲41%的表現。

老虎伍茲 洛杉磯

上一則

德國傳奇球星、「足球皇帝」碧根鮑華 78歲睡夢中去世

延伸閱讀

冷風暴來襲南加大熊湖下雪 寒冷天氣估持續到9日

冷風暴來襲南加大熊湖下雪 寒冷天氣估持續到9日
洛加大 設免疫科學研究基地

洛加大 設免疫科學研究基地
混合辦公8日上路 Nike大中華區：每周五可選擇居家辦公

混合辦公8日上路 Nike大中華區：每周五可選擇居家辦公
限縮開球距離？高爾夫新規惹議 老虎伍茲也不贊同

限縮開球距離？高爾夫新規惹議 老虎伍茲也不贊同

熱門新聞

前職棒投手張誌家驚傳逝世，享年43歲。（本報資料照片）

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

2024-01-01 20:38
法國媒體爆料，梅西獲得2021年金球獎是球隊賄賂「法國足球雜誌」前主編所得到。 （路透）

足球／大醜聞？法媒爆2021年梅西金球獎是球隊賄賂得到

2024-01-07 09:13
德國傳奇球星、「足球皇帝」碧根鮑華去世。(路透)

德國傳奇球星、「足球皇帝」碧根鮑華 78歲睡夢中去世

2024-01-08 12:22
ESPN轉播比賽意外拍到一名年輕女子掀衣露出乳房。（影片截圖）

球賽意外拍到女子露乳畫面 ESPN道歉 成人網站卻「重金尋人」

2024-01-04 19:05
前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

2024-01-02 16:06
前職棒球員張誌家在中國逝世，他的母親（後右）和大姊（左）2日下午緊急搭機前往深圳，抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續再到殯儀館確認張誌家的遺體。（中央社）

國台辦：法醫已相驗張誌家遺體 深圳將協助善後

2024-01-02 10:16

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案