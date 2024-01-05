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網球／納達爾喊出傷停 坦言難確定是否能出戰澳網

中央社／布里斯本6日綜合外電報導
納達爾仍深受傷勢困擾，5日在澳洲布里斯本國際網賽敗給湯普森。(美聯社)
納達爾仍深受傷勢困擾，5日在澳洲布里斯本國際網賽敗給湯普森。(美聯社)

西班牙猛將納達爾昨天在澳洲布里斯本國際網賽（Brisbane International）8強賽喊傷停，最後敗給地主湯普森，賽後坦言無法百分百確定出戰澳洲網球公開賽

綜合法新社和路透報導，納達爾（Rafael Nadal）昨天第3盤1比4落後時需要傷停治療，他的左大腿上部感到疼痛。澳洲對手湯普森（Jordan Thompson）最終以5比7、7比6（8/6）、6比3勝出，兩人鏖戰3小時25分鐘。

納達爾去年澳網傷到髖部後大多休兵，動了兩次手術，昨天是他近1年來第3場比賽。

37歲的納達爾表示，他本週頭兩輪比賽沒感到疼痛，但坦言在8強賽末有痛感，與去年受傷地方很類似，但感覺又不一樣。

納達爾說：「感覺比較偏肌肉，去年是肌腱。當然這和去年完全不一樣，因為去年我立刻有劇烈的感覺。」

他說：「我今天沒什麼感覺，唯一的問題是因為在同一個地方，會比平常更害怕一點。」

他還說：「我希望下週有機會練球，然後打墨爾本（澳網）。」

「老實說，我現在對任何事情都不是百分之百確定。接下來幾天看看我的感覺如何。如果感覺不舒服，我們會進行測試和檢查。」

澳網將在14日登場。納達爾坐擁22座大滿貫賽金盃，包括2座澳網冠軍。

納達爾 澳網 澳洲網球公開賽

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