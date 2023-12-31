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布里斯本網賽／當了媽媽後重燃熱情 大坂直美復出

體育新聞組／綜合報導
大坂直美坦承自己幾乎要放棄網球。（歐新社）
大坂直美坦承自己幾乎要放棄網球。（歐新社）

日本網球名將大坂直美回歸球場，準備參加布里斯本網賽。她30日坦承自己幾乎要放棄網球，但在今年成為新手媽媽後才重燃對網球的熱愛。

26歲的大坂直美2022年9月參加東麗泛太平洋網球公開賽（Toray Pan Pacific OpenTournament）第2輪賽前宣布退賽後，因為心理健康問題困擾，未曾再參加任何比賽。

在暫離球場這段期間，大坂直美生下女兒Shai。

儘管對於復出參賽感到興奮，她坦承自己一度想永久退役。

大坂直美在布里斯本國際網賽（Brisbane International）說：「我在東京之役後，大概有1個月的時間在思考退役，因為我覺得打球的喜悅都消失了。」

「但我覺得這對看球的觀眾和我本身來說都有些不公平。」

「當時我思忖，我從3歲開始就打網球，還有很多事我想要去做。」

大坂直美說，生下小孩後，她對網球的看法已然改變。

「我覺得離開球場後，我變得更欣賞這項運動（網球）。我覺得無疑在成為媽媽後，我的心態改變許多。」

「我覺得我的心胸比較開闊，也比較有耐心，同時覺得身體也更強壯了。」

曾四度拿下大滿貫賽冠軍的大坂直美取得澳網前哨站布里斯本國際網賽外卡，首輪將對上全球排名第84的德國選手科爾帕奇（Tamara Korpatsch）。

大坂直美說：「我已經很長一段時間沒有打球，絕對會緊張，但我好勝，所以儘管覺得很緊張，還是想要贏球。」

大坂直美 澳網 心理健康

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