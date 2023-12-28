澳網／納達爾、大坂直美熱身賽復出 備戰澳網

澳洲網球公開賽即將開打，男網前世界排名第一的納達爾確定會參賽。（路透資料照片）

澳洲網球公開賽即將開打，「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）和日本女網名將大坂直美都將回歸。另外，塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （NovakDjokovic）將力拚史無前例的第11座澳網 冠軍。

中央社引述法新社報導，在上個賽季，約克維奇和納達爾這對在大滿貫賽事中共囊括46座冠軍的老將，似乎再也不會同場競技。

但隨著納達爾從髖關節鏡微創手術中康復後，兩人捉對廝殺的可能性再起，納達爾的開刀讓他缺席賽事將近一年。

納達爾將在31日的布里斯本國際網賽展開他的告別賽季，同場較勁的還有英國網球名將莫瑞（AndyMurray）和世界排名第8的魯內（Holger Rune）。

約克維奇選擇在伯斯和雪梨舉行的男女混合團體賽聯合盃作為澳網的熱身賽，希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等多名世界排名前10球員也都會參賽。

除非在最後一刻出問題，否則納達爾和約克維奇將在2024年1月14日登場的澳網亮相，這也許是兩人最後一次一起出現。

4屆大滿貫賽冠軍的大坂直美也將在澳網復出，她從2022年9月以來就沒有參賽過。大坂直美在7月生下女兒，她先前一直受到心理健康問題困擾，對於復出參賽她承認「緊張」但「興奮」。她說：「我絕對想贏得更多的大滿貫（冠軍）。」