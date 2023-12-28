我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

澳網／納達爾、大坂直美熱身賽復出 備戰澳網

體育新聞組／綜合報導
澳洲網球公開賽即將開打，男網前世界排名第一的納達爾確定會參賽。（路透資料照片）
澳洲網球公開賽即將開打，男網前世界排名第一的納達爾確定會參賽。（路透資料照片）

澳洲網球公開賽即將開打，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和日本女網名將大坂直美都將回歸。另外，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（NovakDjokovic）將力拚史無前例的第11座澳網冠軍。

中央社引述法新社報導，在上個賽季，約克維奇和納達爾這對在大滿貫賽事中共囊括46座冠軍的老將，似乎再也不會同場競技。

但隨著納達爾從髖關節鏡微創手術中康復後，兩人捉對廝殺的可能性再起，納達爾的開刀讓他缺席賽事將近一年。

納達爾將在31日的布里斯本國際網賽展開他的告別賽季，同場較勁的還有英國網球名將莫瑞（AndyMurray）和世界排名第8的魯內（Holger Rune）。

約克維奇選擇在伯斯和雪梨舉行的男女混合團體賽聯合盃作為澳網的熱身賽，希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等多名世界排名前10球員也都會參賽。

除非在最後一刻出問題，否則納達爾和約克維奇將在2024年1月14日登場的澳網亮相，這也許是兩人最後一次一起出現。

4屆大滿貫賽冠軍的大坂直美也將在澳網復出，她從2022年9月以來就沒有參賽過。大坂直美在7月生下女兒，她先前一直受到心理健康問題困擾，對於復出參賽她承認「緊張」但「興奮」。她說：「我絕對想贏得更多的大滿貫（冠軍）。」

和約克維奇一樣，女單世界排名第一、4屆大滿貫賽事得主斯威雅蒂（Iga Swiatek）也將在伯斯和其波蘭隊友一起參加聯合盃為澳網熱身。

約科維奇將力拚史無前例的第11座澳網冠軍。（路透資料照片）
約科維奇將力拚史無前例的第11座澳網冠軍。（路透資料照片）

納達爾 澳網 約克維奇

上一則

場邊人語／公鹿到訪 紐約豪放

下一則

MLB／洋基補牛棚 送出潛力外野手

延伸閱讀

澳網將登場 納達爾大坂直美回歸約克維奇拚11冠

澳網將登場 納達爾大坂直美回歸約克維奇拚11冠
網球／納達爾明年復出 心忐忑「不期不待」

網球／納達爾明年復出 心忐忑「不期不待」
網球／納達爾世界排名跌至第663位 明年復出對自己「沒期待」

網球／納達爾世界排名跌至第663位 明年復出對自己「沒期待」
網球／那個男人終於回來了 納達爾養傷1年 明年1月復出

網球／那個男人終於回來了 納達爾養傷1年 明年1月復出

熱門新聞

谷愛凌。（美聯社）

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

2023-12-22 20:16
大谷翔平送給道奇隊友凱利的老婆一輛保時捷。(擷自IG@ashleynicokelly)

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

2023-12-24 10:54
中國游泳選手孫楊。（新華社）

游泳／孫楊無緣2024巴黎奧運 中國泳協選拔有新規

2023-12-23 01:32
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40
大谷翔平(左)、道奇球團總裁弗里德曼(右)。（美聯社）

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

2023-12-21 06:06
唐西奇送上聖誕大禮。（美聯社）

NBA／達拉斯有聖誕老人 唐西奇送全隊1人1台賓士腳踏車

2023-12-24 22:17

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令