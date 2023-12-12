我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

南灣社區20戶信箱 小偷整座搬走

網球／東山再起獎不敵烏克蘭媽媽球員 謝淑薇7度陪榜個人獎

記者曾思儒／即時報導
烏克蘭史維托莉娜。(美聯社)
烏克蘭史維托莉娜。(美聯社)

台灣網球「一姊」謝淑薇，相隔一年復出打出驚奇，接連奪下法網溫布頓女雙金盃，漂亮成績讓她入圍WTA年度獎項「東山再起獎」，可惜第二度入圍再度「槓龜」，不敵產後回歸的烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）。

37歲的謝淑薇今年強勢回歸，連奪兩座大滿貫讓她世界排名重返前10，目前高居世界第6，也讓她繼2012年後再度入圍東山再起獎，可惜再度與獎項擦肩而過，加上5度入圍年度最佳雙打組合都鎩羽而歸，和年度獎項始終擦身而過。

摘下今年東山再起獎的史維托莉娜，2022年10月迎接女兒誕生，今年4月回歸賽場，只花一個月就奪下生涯第17座單打金盃，接續法網打進8強，溫布頓更擊敗波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），打進最後4強，年終排名已回到世界第25位。

斯威雅蒂溫布頓雖提前出局，且一度讓出球后寶座，但法網完成衛冕、年終賽全勝封后，讓她讓白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）從球后寶座「退位」，重返世界第一；斯威雅蒂連莊「年終球后」外，也蟬聯WTA年度最佳球員，成為美國退役名將小威廉絲（Serena Williams）2012年到15年3連霸後，首位連莊年度最佳球員的女將。

入圍 溫布頓 法網

上一則

NBA／活塞不敵溜馬吞20連敗 再輸1場追平隊史紀錄

延伸閱讀

金球獎入圍名單出爐 「芭比」9項最風光、「奧本海默」8項緊追

金球獎入圍名單出爐 「芭比」9項最風光、「奧本海默」8項緊追
再入圍金球 李奧納多：非常榮幸

再入圍金球 李奧納多：非常榮幸
獲金球獎提名 李奧、艾瑪史東、班艾佛列克超爽回應

獲金球獎提名 李奧、艾瑪史東、班艾佛列克超爽回應
金球獎入圍揭曉 芭比、奧本海默最強 蒼鷺少年問鼎最佳動畫

金球獎入圍揭曉 芭比、奧本海默最強 蒼鷺少年問鼎最佳動畫

熱門新聞

結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

2023-12-09 15:18
傳道奇為了迎接背號17的大谷翔平，詢問隊中17號投手是否換背號。（路透）

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

2023-12-09 01:00
日籍二刀流大谷翔平將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）

大谷翔平10年7億有多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

2023-12-09 18:27
勇士格林(右)。（美聯社）

NBA／犯規讓雷霆追平 勇士格林：我犯了年輕人才犯的錯

2023-12-09 06:57
12月9日，國際雪聯2023自由式滑雪及單板滑雪U型場地世界杯在河北省崇禮雲頂滑雪公園展開最後爭奪。在女子自由式滑雪決賽中，谷愛淩獲得冠軍。（中新社）

滑雪／谷愛凌「吃好吃的」慶奪金 賽前還寫12小時論文

2023-12-09 20:25
2004活塞隊。（歐新社）

NBA／勇士格林為何這麼壞？大班：都是2004活塞的錯

2023-12-06 00:58

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」