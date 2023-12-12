網球／東山再起獎不敵烏克蘭媽媽球員 謝淑薇7度陪榜個人獎

烏克蘭史維托莉娜。(美聯社)

台灣網球「一姊」謝淑薇，相隔一年復出打出驚奇，接連奪下法網 和溫布頓 女雙金盃，漂亮成績讓她入圍 WTA年度獎項「東山再起獎」，可惜第二度入圍再度「槓龜」，不敵產後回歸的烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）。

37歲的謝淑薇今年強勢回歸，連奪兩座大滿貫讓她世界排名重返前10，目前高居世界第6，也讓她繼2012年後再度入圍東山再起獎，可惜再度與獎項擦肩而過，加上5度入圍年度最佳雙打組合都鎩羽而歸，和年度獎項始終擦身而過。

摘下今年東山再起獎的史維托莉娜，2022年10月迎接女兒誕生，今年4月回歸賽場，只花一個月就奪下生涯第17座單打金盃，接續法網打進8強，溫布頓更擊敗波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），打進最後4強，年終排名已回到世界第25位。

斯威雅蒂溫布頓雖提前出局，且一度讓出球后寶座，但法網完成衛冕、年終賽全勝封后，讓她讓白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）從球后寶座「退位」，重返世界第一；斯威雅蒂連莊「年終球后」外，也蟬聯WTA年度最佳球員，成為美國退役名將小威廉絲（Serena Williams）2012年到15年3連霸後，首位連莊年度最佳球員的女將。