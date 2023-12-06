網球／納達爾明年復出 心忐忑「不期不待」

納達爾對於明年復出，已做好「不期不待」的心理準備。（路透）

「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）上周宣告明年1月澳網 前復出，不過本周受訪時他先打「預防針」，預告對於回歸網壇不會抱持高度期待。

納達爾今年澳網第二輪傷到髖部，今年6月才在巴賽隆納動刀，2023年賽季提前告終。

上周他宣布明年1月將參加布里斯本公開賽，回歸消息成網壇大事，但他本周卻透露，其實很怕宣布復出消息，畢竟已經將近一年沒有比賽，「但我最擔心的不是髖部，是其他所有東西，我認為我準備好了，我相信也希望一切順利，讓我有機會再享受球場。」

37歲的納達爾提到，希望再度感受到場上的各種情緒，像是緊張、恐懼和懷疑等，自己也知道許久沒參賽，很多事情都會變得不太相同，他做好「不期不待」的心理準備，拋開過往的豐功偉業。

「我期望自己不要去期望任何事，這是真的。」納達爾提到，不會尋求特別成績，「我相信現在處於不同的時刻，是不同的狀態，處於未知處境。」

去年5月，納達爾在法網 前宣布缺席紅土大滿貫，今年又因傷缺席，明年就可能是他「最後一舞」，不過納達爾提到明年賽季時沒把話說死，他強調最好的方式是不設限未來，弱是精神狀態和訓練狀況夠好，或許會有其他變化。