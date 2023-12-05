網球／納達爾世界排名跌至第663位 明年復出對自己「沒期待」

納達爾目前世界排名已跌至第663位。（路透）

男網前世界排名第一的西班牙名將納達爾 （Rafael Nadal）自去年1月以來一直因臀部受傷缺席賽事，但他預計將於明年在布里斯本重返球場，他今天說他對自己「無所期待」。

法新社報導，外號「蠻牛」的納達爾目前世界排名已跌至第663位，他將利用布里斯本國際網賽（Brisbane International）為在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽 （Australian Open）熱身，為他預計退休前的最後一年賽事揭開序幕。

現年37歲的納達爾在社群媒體的一段影片中表示：「我認為我已準備好了，我相信並希望一切順利，這讓我有機會在球場上好好享受比賽。」

美聯社報導，納達爾說，這麼長一段時間沒有比賽，他知道事情可能會變得不同。這位22屆大滿貫得主補充說：「我對自己無所期待。要有能力別像我整個職業生涯中要求自己般地期許自己。」

納達爾自從缺席巡迴賽事以來，在大滿貫賽事中贏得的冠軍數目已被目前世界排名第一、塞爾維亞的約克維奇（Novak Djokovic）超越，後者目前坐擁24座大滿貫冠軍。

「紅土之王」納達爾將努力重返在澳洲舉行的頂級賽事，目標是參加他已創紀錄奪下14次冠軍的法國公開賽（French Open）。

納達爾生涯的最後賽季將在忙碌的大滿貫賽和奧運 中度過。他曾在2008年北京奧運贏得單打金牌，並在2016年里約奧運拿下雙打金牌。

納達爾說：「我相信我正處於不同的時刻、情況。我正處於一個未開發的領域。」

「我已內化我一生秉持的精神，那就是以最高標準要求自己，現在我真正希望的是能夠不要這樣做，不要這樣要求自己，接受萬事起頭難，如果一開始出了問題，且這是非常有可能發生的，給自己必要的時間並放過自己。」