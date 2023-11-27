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網球／辛納連戰連勝 率義大利擊敗澳洲奪台維斯盃

中央社／馬拉加26日綜合外電報導
義大利網球好手辛納（持獎盃者）率領球隊26日贏得台維斯盃冠軍。（路透）
義大利網球好手辛納（持獎盃者）率領球隊26日贏得台維斯盃冠軍。（路透）

網球好手辛納（Jannik Sinner）周末連克強敵，率義大利拿下台維斯盃冠軍，他先單日雙勝球王約克維奇（Novak Djokovic），今天單打再退澳洲，這也是義大利自1976年以來首次奪冠；澳洲則自2003年後未曾封王。

綜合法新社與路透報導，辛納在這場於西班牙馬拉加（Malaga）舉行的賽事中，以6-3和6-0擊敗澳洲的德米瑙爾（Alex de Minaur）。世界排名第4的辛納表示，「為全隊而戰也是幫助很大，這對所有人來說都難以置信」，「感謝澳洲隊遠道而來」。

義大利先前在台維斯盃這項男子團體菁英賽中，唯一拿下的冠軍遠在1976年，澳洲隊雖有28次冠軍在手，但自2003年後就再也沒有贏過王座，去年他們在決賽中也是同樣失利。

義大利今天首場比賽派出阿納爾迪（Matteo Arnaldi）擊敗了澳洲的巴比倫（Alexei Popyrin），比數7-5、2-6、6-4；接下來辛納在第2場單打中鎖定了義大利的冠軍。

辛納昨天在一天之內兩次擊敗超級巨星約克維奇，也讓義大利淘汰塞爾維亞進入決賽。他在對陣由修威特（Lleyton Hewitt）領軍的澳洲隊時，為義大利隊贏得了隊史第2座台維斯盃。

義大利網球好手辛納（持國旗者）率領球隊26日贏得台維斯盃冠軍。（歐新社）
義大利網球好手辛納（持國旗者）率領球隊26日贏得台維斯盃冠軍。（歐新社）

辛納與德米瑙爾之前的5次交手都是由辛納獲勝，這場比賽儘管世界排名12的德米瑙爾全場跑動，最後仍被辛納無情的表現挫敗，在辛納殘酷地擊球下，這場比賽只進行了81分鐘。

澳洲隊仍在等待2003年後的第1座台維斯盃冠軍；義大利上次進入決賽則是在1998年。當德米瑙爾回球出界比賽結束時，義大利全隊瘋狂慶祝。

義大利隊昨天瀕臨淘汰，但辛納在對陣約克維奇的單打中挽救了3個賽末點，迫使雙方要以雙打一決高下。

辛納在為義大利拿下冠軍後說，「昨天我們還差1分就出局，現在可以慶祝勝利，我想我們都可以非常非常高興」。義大利的兩次台維斯盃冠軍相隔了47年，這是台維斯盃史上第3長紀錄。

辛納上周在ATP杜林年終賽輸給了約克維奇，他在馬拉加的精彩表現值得特別讚揚──他贏下所有參加的5場比賽。

義大利 澳洲 約克維奇

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