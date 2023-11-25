網球／打鼓干擾講話？約克維奇怒斥英球迷

約克維奇率塞爾維亞闖進台維斯盃四強。（路透）

塞爾維加「球王」約克維奇 （Novak Djokovic）以兩個6：4擊敗英國隊諾瑞（Cameron Norrie），率塞爾維亞在台維斯盃2：0擊敗英國闖進4強，接下來將遭遇辛納（Jannik Sinner）帶領的義大利 。

此外，義大利2：1擊敗荷蘭，4強賽將對上塞爾維亞；在那之前，去年亞軍澳洲 將於另一場4強戰對上芬蘭。

世界排名第1的約克維奇一如以往，打來毫不留情面，賽後當英國球迷打鼓影響他發表談話時，他甚至當場斥責了那些球迷。

在第1點的單打，塞爾維亞的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）以7：6（7：2）、7：6（8：6）擊敗德瑞波（Jack Draper）；接下來，生涯拿過24座大滿貫冠軍的約克維奇再以直落二解決諾瑞。

約克維奇日前在ATP年終賽擊敗辛納奪冠，接著在台維斯盃以直落二拿下勝利慶祝他世界排名第400周高居第1的里程碑，接著雙方隊長同意不多打無關勝負的第3點雙打賽事。

比賽現場有約5000名英國球迷，人數比塞爾維亞球迷要來得多，但約克維奇以他在台維斯盃連續第21場勝利，讓那些英國球迷變得鴉雀無聲。