網球／謝淑薇復出奪2座大滿貫金盃 入圍WTA東山再起獎

謝淑薇(左)和捷克老搭檔史翠可娃打下溫布頓錦標賽冠軍。（美聯社）

台灣網球名將謝淑薇 復出後先後在法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽捧起金盃，世界女子職業網球協會（WTA）公布年度獎項入圍 名單，謝淑薇傑出表現獲得肯定，入圍東山再起獎。

37歲謝淑薇休兵18個月後，直到今年4月底重返賽場，並在今年6月迎接復出後首場大滿貫法國公開賽，與中國選手王欣瑜攜手奪得女雙冠軍；7月法國公開賽再與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）合作，抱走女雙金盃；儘管謝淑薇與王欣瑜9月美國公開賽在女雙4強止步，但已追平生涯在美網女雙最佳成績。

WTA公布年度獎項入圍名單，謝淑薇與另4名選手一同入圍東山再起獎，分別為捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）、捷克選手穆霍娃（Karolina Muchova）、烏克蘭 選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）與俄羅斯女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

WTA官網在介紹謝淑薇時提及，謝淑薇因調養身體、休兵18個月，復出後很快就向外界證明其頂尖雙打身手，不僅奪得個人生涯第2座法網女雙冠軍，還舉起生涯第4座溫網金盃，以雙打第6名結束今年賽季。

在獲知入圍東山再起獎後，謝淑薇在臉書（Facebook）發文表示，「與這些優秀又努力的女孩們一起在名單裡，真是驚喜，也是我的榮幸。」