網球／約克維奇19連勝遭終結 讚對手「更勇敢」

約克維奇19連勝遭終結。(新華社)

14日在義大利 都靈進行的男子職業網球選手協會（ATP）年終總決賽第二輪小組賽中，主場作戰的辛納（Jannik Sinne）職業生涯首次擊敗約克維奇 （Novak Djokovic），並終止對方19連勝。

單打頭號種子、塞爾維亞球星約克維奇本賽季四大滿貫全部打進決賽，並奪得三個冠軍，總決賽首輪2：1戰勝魯內，確保了個人第八次斬獲年度第一。繼首輪鏖戰魯內後，約克維奇再度陷入三盤大戰，最終以5：7、7：6、6：7不敵義大利人辛納，小組賽戰績一勝一負，出線形勢不明朗。

第二輪首盤比賽中，盤末階段辛納在底線表現更加主動，第十一局中逼出破發機會，約克維奇嘗試反拍變線掛網丟掉這局。辛納隨後順勢保發，贏得首盤勝利。

第二盤比賽，雙方在發球環節表現出強大實力，各自保發，搶七後約克維奇占據上風並贏得勝利。此盤約克維奇和辛納分別轟出8個和6個ACE球（發球直接得分且對手未觸球）。

決勝盤，辛納在第六局中率先完成破發，約克維奇此後回破。盤末階段兩人各自保發，進入搶七。辛納5：0開局，最終7：2贏得搶七，拿下決勝盤勝利。

「最大的區別在於那些關鍵球，辛納打了一場非常出色的比賽，這也是比賽結束後我在網前跟他說的話。」約克維奇總結了落敗的原因，他認為對手更有勇氣、更敢出手。