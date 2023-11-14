ATP年終賽／約克維奇勝魯內 8度登年終球王

約克維奇提前確定年終的世界排名將高居第一。（歐新社）

塞爾維亞網球名將約克維奇 （Novak Djokovic）12日在ATP年終賽首輪，以7：6（7：4）、6：7（1：7）、6：3擊敗丹麥小將魯內（Holger Rune），提前確定年終的世界排名將高居第1。

路透報導，這是約克維奇生涯第8度拿下年終世界排名第1，繼續擴大自己所保持的最多年終球王紀錄。

魯內這場比賽火力四射，但36歲的約克維奇也不斷拉高自己的極限。這場比賽第1盤就讓球迷幾乎要坐不住了，約克維奇在歷經搶七大戰後才艱苦拿下。

但20歲的魯內在兩人生涯前4次交手拿下兩勝，因此沒有被嚇傻，反而加足馬力，將比賽再次帶進搶七大戰，並收下第2盤扳平戰局。

儘管第2盤搶七局表現異常的差，約克維奇第3盤讓自己的經驗展現了價值，助他朝創紀錄的年終賽第7座冠軍邁進一步。

約克維奇此役贏球，近期拿下19連勝，這使西班牙好手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）本周的世界排名積分確定無法超越約克維奇，也讓約克維奇提前確定他年終世界排名第1的位置。