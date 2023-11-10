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網球／約克維奇拚年終賽第7冠 挑戰費德勒紀錄

體育新聞組／綜合報導
塞爾維亞世界球王約克維奇。（新華社）
塞爾維亞世界球王約克維奇。（新華社）

2023ATP年終總決賽11月12至19日在義大利杜林進行，當地時間周四下午抽籤決定單打預賽分組名單，塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）等8大頂尖球員將爭奪冠軍，本屆獎金最高逾480萬美元，更創下網壇個人獎金紀錄。

本屆年終賽總獎金1500萬美元創賽史新高，如果單打分組賽起5連勝不敗封王，可獲得超過480萬美元。

36歲老將約克維奇仍是奪冠大熱門，本屆若奪下個人生涯第7冠，就能超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），獨居年終賽史最多冠。約克維奇目前年度積分遙遙領先，預賽贏球就能鎖定年終第一，這將是他生涯第8次完成這項成就，11月20日在位球王第400周，也是網壇首見。

除了約克維奇外，另外7名好手是西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、俄國名將梅德維夫（Daniil Medvedev）、地主希望辛納（Jannik Sinner）、俄國羅布雷夫（Andrey Rublev）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、丹麥魯內（Holger Rune）及德國澤瑞夫（Alexander Zverev）。澤瑞夫曾在2018和2021奪冠、西西帕斯2019年捧起金盃，梅德維夫是2020年贏家；阿爾卡拉斯與魯內則是首度參賽。

值得一提的是，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）將擔任球評。他今年因傷勢纏身，四大滿貫全缺席，但他擁有許多和頂尖高手對打經驗，且脾氣十分火爆，可能在轉播台造成轟動。

約克維奇 阿爾卡拉斯 俄國

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