網球／WTA年終賽稱后 斯威雅蒂重返世界第1

斯威雅蒂拿下年終賽冠軍。（歐新社）

波蘭網球好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）6日在WTA年終總決賽（WTA Finals）擊敗美國的皮古拉（Jessica Pegula）奪冠，世界排名將重返第1。

中央社引述法新社報導，名列大會第2種子的斯威雅蒂從開賽就一路壓著皮古拉打，僅花59分鐘就以6：1、6：0直落二贏球，順利贏得冠軍。

這是斯威雅蒂生涯第17座WTA單打冠軍，曾奪下4座大滿貫賽冠軍的她將擠下白俄羅斯 女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）重返世界排名第1，連續第2年以世界球后的身分結束球季。

22歲的斯威雅蒂5日在準決賽擊敗莎芭蓮卡，成功闖進冠軍賽，迎戰29歲的皮古拉。斯威雅蒂與皮古拉上次交手是8月在加拿大 蒙特婁（Montreal）的比賽，當時是由皮古拉拿下勝利。

皮古拉這次年終賽一路表現精采，順利拿下冠軍戰門票。這場冠軍賽因受雨勢影響，延到今天進行。

不過皮古拉沒能複製她在加拿大擊敗斯威雅蒂的表現。坐擁3座法國網球公開賽金盃的斯威雅蒂各項表現都優於皮古拉。

斯威雅蒂5度破皮古拉發球局，並拿下最後11局，最後順利抱走生涯首座WTA年終總決賽冠軍。