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WTA年終賽／斯威雅蒂拍下球后闖決賽 奪冠就搶回世界第一

記者曾思儒／即時報導
波蘭斯威雅蒂。（歐新社）
波蘭斯威雅蒂。（歐新社）

兩位前後任「世界球后」 在WTA年終賽4強賽對決，原本4日要進行的賽事受墨西哥坎昆氣候影響，延遲到5日才結束，目前世界第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）以6：3、6：2拍下白俄羅斯現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），再1勝就能重返世界第1。

這場4強對決形同「球后爭奪戰」，今年9月登上世界第1的莎芭蓮卡只要奪勝，就能維持球后身分；22歲的斯威雅蒂若能首度在年終賽封后，就將擠下莎芭蓮卡，重返去年4月開啟的球后寶座。

斯威雅蒂去年年終賽止步4強，就是敗在莎芭蓮卡拍下，今年「復仇」成功，重返球后最後一關將遭遇列第5種子的美國皮古拉（Jessica Pegula），她4強賽在「內戰」拍下同胞高芙（Coco Gauff），帶個近期9連勝晉級年終賽決賽。

斯威雅蒂不遑多讓，她近期拉出10連勝，年終賽更是一盤未失，但她保守說：「我感覺還有很長一段路要走，因為明天的比賽將是最難打的一場。」

皮古拉和高芙的第一場4強賽先分出高下，斯威雅蒂和莎芭蓮卡的對決就受雨勢影響，只進行4局就喊卡，隔天才繼續進行；斯威雅蒂恢復比賽後掌控局勢，很快破發取得局數4：1優勢，領先也一路維持到最後。

莎芭蓮卡肯定對手表現，她說：「絕對要讚美斯威雅蒂，她狀況適應的非常好，場上表現也明顯優於我，一開始就對我施加很多壓力。」

斯威雅蒂只失19局就闖決賽，追平2007年名將海寧（Justine Henin）締造的WTA年終賽賽史最低紀錄；同樣一盤未失的皮古拉，也只失掉22局就拿到最終戰門票。

過去和皮古拉對戰取得5勝3敗優勢的斯威雅蒂認為，和最終戰對手在年終賽都能打得聰明和冷靜，專注在比賽狀態，都值得進入決賽，爭奪最後的冠軍頭銜。

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