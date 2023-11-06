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巴黎名人賽 約克維奇7度捧盃 生涯百冠只差3座

記者曾思儒／綜合報導
塞爾維亞「世界球王」約克維奇第7度捧起巴黎名人賽金盃。（路透）
塞爾維亞「世界球王」約克維奇第7度捧起巴黎名人賽金盃。（路透）

9度闖進巴黎名人賽最終戰，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）就有7度捧起金盃，5日他以6：4、6：3拍下保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），冠軍到手同時也將破紀錄的千分名人賽獎盃數推進到40場。

約帥從2018年開始，只要參賽就打進決賽，5屆賽事就收下3冠，今年8強賽更拍下丹麥衛冕軍魯內（Holger Rune），過程還遇到腸胃型病毒的他說：「充滿挑戰的這周能拿下冠軍，真是不可思議。」

36歲的約帥提到，有3場比賽幾乎是從落敗邊緣續命，「考慮到這周的過程，我非常以自己為榮。」

首輪輪空的約帥，從第三輪開始連續3場都是打滿3盤，第三輪和4強賽都是輸掉首盤下逆轉，最終戰倒是以直落2拍下迪米特洛夫，迎接本季第6座金盃。

約帥這6冠幾乎都是大賽冠軍，包括3座大滿貫、辛辛那提名人賽和巴黎名人賽，這也是約帥生涯第58度打進千分級的名人賽決賽，奪下第40座金盃後，連同大滿貫、年終賽和奧運金牌在內的大賽冠軍數推進到70座，領先「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）達到11座。

約帥生涯已累積97座巡迴賽金盃，只差3冠就能加入目前只有兩位退役傳奇康諾斯（Jimmy Connors）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的「百冠俱樂部」行列。

納達爾 奧運 約克維奇

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