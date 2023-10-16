鄭州網賽奪冠竟被逼唱歌 中國女選手飆髒話「我操」

中國網球選手鄭欽文15日在鄭州公開賽獲單打冠軍後，竟突然被要求唱歌。（取材自WTA影片）

中國女子網球選手鄭欽文15日逆轉戰勝2021年法網 女單冠軍、捷克名將克雷吉茨科娃（Barbora Krejcikova），奪得2023鄭州 網球公開賽女單冠軍，斬獲她職業生涯首個WTA（國際女子網球協會）500賽事冠軍，第二個WTA巡迴賽女單冠軍。然而頒獎之時，大會突然要求鄭欽文獻唱一曲，她一臉驚嚇飆髒話「我操」。

鄭州網球公開賽決賽上，鄭欽文接連發球失誤以2比6輸掉首盤。第二盤，鄭欽文在第一局、第七局破發，以6比2扳回一盤。決勝盤，雙方4比4戰成平局後，鄭欽文實現破發，以5比4領先。隨後，她連續發球直接得分，最終拿下此盤，2：1逆轉戰勝對手奪冠。

鄭州公開賽，鄭欽文獲單打冠軍。(新華社)

鄭欽文賽後領獎時，先是感謝一直到深夜仍在現場支持自己的球迷，表示希望球迷都享受決賽。緊接，主持突然道：「欽文，為你準備了一個小小的驚喜，我們一起和欽文合唱一首她非常喜歡的歌曲『經濟艙』，好不好！」

鄭欽文先是失笑，更疑似小聲說了一句「我操」，然後再拿起麥克風說：「為什麼是經濟艙？為什麼！」唱完副歌之後鄭欽文提出新的要求：「下一次來一首我會唱的歌，可以記住歌詞的歌。」

鄭欽文被逼唱歌的片段在微博 熱傳，歌聲不佳讓有網民說：「實在沒有勇氣再看第二遍」、「我也是，都不敢點開」、「尬」。