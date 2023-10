鄭州網賽奪冠竟被逼唱歌 中國女選手飆髒話「我操」

中國女子網球選手鄭欽文15日逆轉戰勝2021年法網 女單冠軍、捷克名將克雷吉茨科娃(Barbora Krejcikova),奪得2023鄭州 網球公開賽女單冠軍,斬獲她職業生涯首個WTA(國際女子網球協會)500賽事冠軍,第二個WTA巡迴賽女單冠軍。然而頒獎之時,大會突然要求鄭欽文獻唱一曲,她一臉驚嚇飆髒話「我操」。

鄭州網球公開賽決賽上,鄭欽文接連發球失誤以2比6輸掉首盤。第二盤,鄭欽文在第一局、第七局破發,以6比2扳回一盤。決勝盤,雙方4比4戰成平局後,鄭欽文實現破發,以5比4領先。隨後,她連續發球直接得分,最終拿下此盤,2:1逆轉戰勝對手奪冠。

鄭州公開賽,鄭欽文獲單打冠軍。(新華社)

鄭欽文賽後領獎時,先是感謝一直到深夜仍在現場支持自己的球迷,表示希望球迷都享受決賽。緊接,主持突然道:「欽文,為你準備了一個小小的驚喜,我們一起和欽文合唱一首她非常喜歡的歌曲『經濟艙』,好不好!」

鄭欽文先是失笑,更疑似小聲說了一句「我操」,然後再拿起麥克風說:「為什麼是經濟艙?為什麼!」唱完副歌之後鄭欽文提出新的要求:「下一次來一首我會唱的歌,可以記住歌詞的歌。」

鄭欽文被逼唱歌的片段在微博 熱傳,歌聲不佳讓有網民說:「實在沒有勇氣再看第二遍」、「我也是,都不敢點開」、「尬」。

Hitting all the right notes this week 🎶



Qinwen Zheng | #ZhengzhouOpen pic.twitter.com/3Mx0mhbgV9