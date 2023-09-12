網球／約克維奇球技後輩難匹敵 墨瑞預言還會稱霸多年

墨瑞認為剛在美網奪下第24座大滿貫冠軍、且即將重返球王寶座的約克維奇，將會持續稱霸男單多年，因年輕一輩球員的球技還追不上他。 （歐新社）

「英國希望」墨瑞認為，昨天剛在美國網球公開賽摘下生涯第24座大滿貫金盃的塞爾維亞名將約克維奇 ，將會持續稱霸男單多年，因年輕一輩球員的球技還追不上他。

路透報導，約克維奇（Novak Djokovic）昨天在美網男單封王，追平澳洲 傳奇球星寇特（Margaret Court）的史上最多大滿貫冠軍紀錄。

墨瑞（Andy Murray）今天告訴英國廣播公司（BBC）說，「推開、超越約克維奇一事取決於年輕選手，而這看似還不會很快就成真」。

墨瑞表示，約克維奇「昨天已再度證明自己是全球第一的球員，而就如我剛剛所說，就要等著看年輕球員怎麼更上一層樓到足以撂倒他的境界」。

36歲的約克維奇與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士退役球星費德勒（Roger Federer）堪稱網壇「三大天王」，過去20年男單幾乎是這3人的天下。而約克維奇已經表明自己並無打算退休。

本身也是大滿貫三冠王的墨瑞說，約克維奇這麼多年來表現始終如一，「最令人讚嘆的是他長期保持顛峰」。

儘管7月時，20歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）曾在溫布頓錦標賽男單決賽擊敗約克維奇，墨瑞並不苟同各界所謂的「世代交替」說法。

他盛讚阿爾卡拉斯是「了不起的球員，出類拔萃」，但「要打出諾瓦克（約克維奇）這樣的水準且持續不墜，完全是兩碼事」。