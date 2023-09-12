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約克維奇擊退梅德維夫 美網奪冠 擁抱24座大滿貫 並列史上最多

體育新聞組／綜合報導
約克維奇奪下生涯第24座大滿貫冠軍，狂刷多項新紀錄。（Getty Images）
約克維奇奪下生涯第24座大滿貫冠軍，狂刷多項新紀錄。（Getty Images）

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）11日不只是重返「世界球王」的日子，還是新紀錄誕生的時刻。美網決賽他以6：3、7：6（7：5）、6：3擊退2021年奪冠的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），迎接個人第4座美網金盃，生涯累積24座大滿貫也追平澳洲女網傳奇寇特（Margaret Court），並列網球史上最多。

今年4大滿貫賽，約克維奇全部打進決賽，只有溫布頓在5盤大戰敗給西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。11日一比完賽，小約還換上印著已逝籃球傳奇「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）合照的上衣，將「曼巴精神」和布萊恩24號背號穿上身，讓中央球場球迷響起一陣歡呼。

近10場參加的大滿貫就帶走7座金盃的小約，有一半的大滿貫是年滿30歲後打下，36歲的他還強調不會停下腳步，會在團隊和家人支持下繼續參賽。

今年美網單打冠軍可獲300萬美元，讓小約單季獎金突破千萬美元大關；他也重返世界第一，累積「在位」周數達到390周，同樣是網壇新猷。

現年36歲的約克維奇還超越美國傳奇羅塞瓦（Ken Rosewall），成為網球公開化年代後，網史上最年長冠軍。約克維奇賽後說，「如果我仍處在巔峰，仍可以用自己的方式打球，我不想離開這項運動。」

約克維奇生涯在四大滿貫都至少奪冠3次，其中澳網10冠、法網3冠、溫網7冠、美網4冠，男子網壇只有他辦到過。今年拿下澳網、法網及美網冠軍更是2011、2015、2021年後，第4度單年奪下3座大滿貫，超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的紀錄。

約克維奇的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）則語出驚人，稱約克維奇有意願打2028年洛杉磯奧運，「我認為他拿下第25座大滿貫後，會說還不夠多，他在意每個細節，永遠不會對自己滿意，仍有巨大動力。」

約克維奇生涯創下無數成就，獨缺一面奧運金牌，他生涯4度參賽，只有在2008年北京奧運奪下銅牌，明年他將在巴黎奧運爭取個人首面金牌。如果他參加洛杉磯奧運，屆時已經41歲。

約克維奇 巴黎奧運 澳網

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