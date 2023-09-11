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網球／單年奪下3座大滿貫 36歲約克維奇：我仍在顛峰

世界新聞網／輯
約克維奇拿下美網男單冠軍。（新華社）
約克維奇拿下美網男單冠軍。（新華社）

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在美國網球公開賽男單決賽以6：3、7：6（7：5）、6：3擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），贏下生涯第24座大滿貫冠軍，並寫下各種紀錄。

約克維奇生涯在四大滿貫都至少奪冠3次，其中澳網10冠、法網3冠、溫網7冠、美網4冠，男子網壇只有他辦到過。今年拿下澳網、法網及美網冠軍更是2011、2015、2021年後，第4度單年奪下3座大滿貫，超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的紀錄。

「創造這項運動的歷史是一件非常了不起和特別的事情，這很難用語言來形容。」約克維奇說，在他七、八歲時就夢想能贏得溫網，並成為最好的球員之一，但從未想過有一天會跟大家一起談及24個大滿貫。

新京報報導，如今，36歲的約克維奇依舊擁有創造傳奇的力量。在過去參加的10個大滿貫賽中，他拿到了7個冠軍，完全看不到年齡對他的影響。美網期間，約克維奇在多個場合表示，年齡對他來說只是個數字。

「我清楚自己為了網球，在場內外付出了多少，所以我對自己現在的狀態並不意外。」約克維奇稱，若能一直保持著不錯的狀態，他不會考慮離開網球，「除非我連續在大滿貫前幾輪被年輕球員擊敗，可能我才會想：好吧，也許是時候往前看了。但現在，我認為自己仍處於這項運動的頂峰。」

約克維奇 澳網 法網

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