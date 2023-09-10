美網／約克維奇復仇退梅德維夫 生涯24座大滿貫寫新猷

約克維奇拿下美網男單冠軍，迎接生涯第24座大滿貫。（Getty Images）

今天重返「世界球王」的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），美網壓軸的男單決賽和俄羅斯 好手梅德維夫（Daniil Medvedev）重演2021年爭冠戲碼，第10度晉級美網決賽的小約沒讓2年前劇本重演，以6：3、7：6（7：5）、6：3擊敗對手，迎接生涯第24座大滿貫。

兩位名將過去對戰過14次，梅德維夫以5勝9敗略居下風，但2021年決賽以直落3力退小約，奪下生涯迄今唯一大滿貫，小約今年硬地唯一敗場的對手也是梅德維夫；第15次碰頭，不只爭奪美網金盃，也攸關「年終球王」的角逐，若是梅德維夫捧冠，他年度積分就會和小約及西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）縮小到1000分內。

約克維奇拿下美網男單冠軍，迎接生涯第24座大滿貫。（路透）

今年4場大滿貫都打進最終決賽的小約，今天打出和2年前的不同態勢，首盤一下場就破發成功，拉開3：0的局數領先優勢，以6：3先下一城。

第二盤前6局雙方都保住發球局，第7局梅德維夫發球局雖遇破發點，但仍在4度「丟士」下保發成功，一次來回31拍對峙取分後還讓小約直接仰躺在地休息；這盤雙方全部保發，戰局進入「搶7」，小約才以7：5再下一城。

第三盤，梅德維夫第5局首度破發成功，但自己卻也2度遭到破發，讓小約以6：3迎接勝利，直落3迎接個人第4座美網金盃。

美網今年單打冠軍可獲得300萬美金（約9630萬新台幣），36歲的小約奪冠，不但以24座大滿貫追上澳洲 傳奇寇特（Margaret Court），一同並列史上最多，小約單季獎金也突破千萬大關，來到1058萬1165美金。

梅德維夫今年列美網第3種子，4強賽他先退頭號種子阿爾卡拉斯，但決賽沒能拍下第2種子小約，無緣成為1975年後首位連退前2種子登頂的選手。