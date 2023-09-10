美網／輸給19歲高芙錯失冠軍 莎芭蓮卡：問題出在我自己

白俄羅斯好手莎芭蓮卡（右）在美國網球公開賽女單決賽遭美國小將高芙（左）逆轉吞敗。(新華社)

白俄羅斯 好手莎芭蓮卡9日在美國網球公開賽女單決賽失誤頻頻，最終遭美國小將高芙逆轉吞敗。賽後她表示，此役敗陣只能怪自己。

法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）6比2拿下首盤，但高芙（Coco Gauff）出色的防守讓莎芭蓮卡以3比6、2比6連丟兩盤，無緣摘下她今年自澳洲 公開賽以來的第2座大滿貫冠軍。

25歲的莎芭蓮卡讚高芙的「移動非常好，防守非常出色，比其他任何人都好」。

莎芭蓮卡認為，「比賽結果是很多因素共同造成的。但我會說，今天我自己得負較大的責任」。

「並非整場比賽都是如此，但就像第2盤我輸掉幾個關鍵點一樣，我的意思是說，我在關鍵時刻失手，讓她扭轉了局面。」

「就如第2盤的幾個關鍵點，問題出在我自己身上的多過她，所以輸掉了比賽。」

莎芭蓮卡此役出現46次非受迫性失誤，大部分出現在正手拍上。

不過讓莎芭蓮卡得到些許安慰的是，她即將於11日取代波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）成為世界球后。

莎芭蓮卡是繼2016年的美國名將小威廉絲（Serena Williams）以來，首位在同一球季4大滿貫賽都闖進至少4強的女將。