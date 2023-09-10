美網／19歲高芙追上2016年小威傳奇：無法和她打比賽是我的遺憾

高芙9日在美國網球公開賽，奪下生涯首座大滿貫冠軍。（Getty Images）

美國19歲小將高芙（Coco Gauff）丟失首盤後，頂住壓力連拿兩盤，逆轉擊敗即將成為球后的25歲白俄羅斯 好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），在美國網球公開賽摘下生涯第一座大滿貫金盃。

19歲的高芙是公開賽年代第3位能在美網奪冠的本土青少年女球員，憑藉今年美網冠軍，高芙下周單打世界排名將來到生涯新高的第3位。

「這對我來說意義重大，我現在還是覺得不可思議。」高芙說法網 決賽失利讓她心碎，但她很快意識到成長路上要經歷各種磨難和考驗。

新京報報導，美網冠軍頒獎儀式上，高芙感謝父母的支持，「今天是我第一次看到我爸哭，謝謝父母從一開始就堅定地相信我，今天能站上這個舞台真的很不可思議。」小時候，高芙經常跟爸爸來看美網比賽。2012年美網決賽，偶像小威廉絲（Serena Williams）2比1戰勝雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）奪冠，8歲的高芙在看台上興奮地手舞足蹈。

如今，高芙有望接班小威，成為美國女子網球的領軍人物。她成為是繼小威1999年以來，在美網奪冠最年輕的美國選手。

在高芙心中，小威是女子網壇最偉大的球員，「我希望能達到她一半的成就。能和她共同出現在一個數據裡我非常榮幸，她是我的偶像，我唯一的遺憾就是不能和她打場比賽。」