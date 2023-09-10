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美網女單決賽上演逆轉勝 高芙：感謝那些不相信我的人

記者曾思儒／綜合報導
高芙成為美國史上第5位打進美網決賽的「地主希望」。路透
高芙成為美國史上第5位打進美網決賽的「地主希望」。路透

年僅19歲的美國好手高芙（Coco Gauff），美網女單決賽上演逆轉勝，以2：6、6：3、6：2力退白俄羅斯「準球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），生涯首度在大滿貫登頂，讓她直呼「感謝那些不相信我的人」。

高芙2019年首度大滿貫登場就在溫布頓打進第四輪，成為網壇備受期待的「天才少女」，去年法網更打進首度打進大滿貫決賽，才不敵目前波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

第二度打進大滿貫決賽，高芙成為1999年前輩小威廉絲（Serena Williams）後的首位地主青少女冠軍選手，打下2小時6分鐘馬拉松大戰勝利的她第一時刻就落下開心眼淚，致詞時第一句話就是「我的天啊！」，讓全場球迷響起熱烈歡呼。

開心雙手捧著臉，展現少女模樣的高芙在頒獎典禮享受特別時刻，她也將生涯最大勝利和觀眾席的親友團們分享，她笑說：「這是我第一次看到爸爸流淚。」

最後感謝紐約和所有支持者前，高芙也透過麥克風表示，去年法網是很心碎的失利時刻，但自己仍繼續努力，「也謝謝那些不相信我的人。」她提到，剛打出成績時，有許多不看好的聲音，但今天自己用美網冠軍證明身手。

頒獎典禮亞軍致詞時，莎芭蓮卡提到家人時也忍不住淚崩。今年澳網迎接生涯第一座大滿貫的她雖錯過年度大滿貫，明天仍將取代目前波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），首度登上女單世界第一。

法網 白俄羅斯 澳網

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