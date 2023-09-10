我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

19歲高芙 首摘大滿貫冠軍 6年來首位為美網留下金盃的地主女將

記者曾思儒／綜合報導
高芙成為美國史上第5位打進美網決賽的「地主希望」。美聯社
高芙成為美國史上第5位打進美網決賽的「地主希望」。美聯社

19歲的美國好手高芙（Coco Gauff），打進美網決賽已是1999年前輩小威廉絲（Serena Williams）後，打進年度壓軸大滿貫的最年輕「地主希望」，面對白俄羅斯「準球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）更演出逆轉勝，以2：6、6：3、6：2逆轉勝，在2萬名球迷面前迎接生涯第一座大滿貫。

過去兩人5度碰頭，高芙取得3勝2敗微幅優勢，但雙方最近一次碰頭是今年印地安泉女網賽，當時由將登上單打「世界球后」的莎芭蓮卡直落2奪勝，第二盤更賞給將成為女雙世界第一的高芙「鴨蛋」。

雙方第6度對決，也是首度大滿貫碰頭，名列第2種子的莎芭蓮卡一下場的第一個發球局就破發成功，高芙第4局雖回破成功，但第5局和第7局又再度遭莎芭蓮卡突破，讓白俄羅斯名將以6：2先下一城。

高芙第二盤扳回一城，憑藉第4局的唯一破發成功，以6：3盤數開張，將戰局延長到決勝盤。

第三盤高芙打出完美開局，一下場就連破莎芭蓮卡2個發球局，連保帶破取得4：0絕對優勢，強勢表現讓場邊觀戰的NBA巨星杜蘭特（Kevin Durant）都忍不住握拳慶祝。

失誤增加的莎芭蓮卡，第5局終於破蛋，接續申請傷停治療，恢復比賽後雖也首度回破成功，但第7局在出現雙發失誤下再度被高芙突破，高芙賽末發球局也把握住，第一個「冠軍點」就以穿越球收下勝利，直接仰躺在地，迎接剛好2小時整的逆轉勝利。

去年法網首度打進大滿貫決賽的高芙，今年美網再闖最終戰就圓夢，成為美國史上第5位打進美網決賽的「地主希望」，此戰逆轉勝成為賽史第10位奪冠的青少女選手，也是2017年史蒂芬斯（Sloane Stephens）後，首位為地主留下金盃的女將。

今年美網單打冠軍可獨得300萬美元的獎金，高芙生涯最大筆的獎金。

白俄羅斯 法網 NBA

上一則

美網女單決賽上演逆轉勝 高芙：感謝那些不相信我的人

下一則

美網／19歲高芙追上2016年小威傳奇：無法和她打比賽是我的遺憾

延伸閱讀

美網／用冠軍粉碎質疑 高芙：謝謝那些不相信我的人

美網／用冠軍粉碎質疑 高芙：謝謝那些不相信我的人
美網／19歲高芙逆轉準球后莎芭蓮卡 喜獲300萬冠軍獎金

美網／19歲高芙逆轉準球后莎芭蓮卡 喜獲300萬冠軍獎金
美網／生涯第24座大滿貫冠軍差1勝 約克維奇：很滿意了

美網／生涯第24座大滿貫冠軍差1勝 約克維奇：很滿意了
美網／約克維奇擊敗美國黑馬謝爾頓 10度闖美網決賽

美網／約克維奇擊敗美國黑馬謝爾頓 10度闖美網決賽

熱門新聞

立陶宛隊卡里尼亞斯卡斯（左二）在比賽中與美國隊里夫斯（左三）噴垃圾話。(歐新社)

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

2023-09-03 23:15
世界盃男籃奪冠呼聲極高的美國隊（圖）儘管在16強最後一場敗給立陶宛落入分組第2，但似乎因禍得福8強首戰義大利，很有機會過關。(Getty Images)

男籃世界盃／輸球卻因禍得福？美國8強戰義大利有望輕鬆過關

2023-09-04 05:35
立陶宛擊敗美國後，下一場慘敗塞爾維亞。(歐新社)

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

2023-09-06 22:29
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）

美網／澤瑞夫被觀眾以希特勒鬧場停賽 保安勸離鬧事者全場叫好

2023-09-05 09:00
中國隊在與菲律賓的比賽後。（新華社）

男籃世界盃／中國隊潰敗無緣奧運 中媒嘆：急功近利致一代不如一代

2023-09-04 04:15
中國隊主教練喬爾傑維奇（左六）在訓練後指導球員。（新華社）

男籃世界盃／官媒盤點中國隊：最差戰績、巨大差距

2023-09-03 19:05

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機