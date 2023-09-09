美網／19歲高芙逆轉準球后莎芭蓮卡 喜獲300萬冠軍獎金

美國19歲好手高芙贏得美網后冠。(美聯社)

19歲的美國好手高芙（Coco Gauff），打進美網決賽已是1999年前輩小威廉絲（Serena Williams）後，打進年度壓軸大滿貫的最年輕「地主希望」，幾天面對白俄羅斯 「準球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）更演出逆轉勝，以2：6、6：3、6：2逆轉勝，在2萬名球迷面前迎接生涯第一座大滿貫。

過去兩人5度碰頭，高芙取得3勝2敗微幅優勢，但雙方最近一次碰頭是今年印地安泉女網賽，當時由明天將登上單打「世界球后」的莎芭蓮卡直落2奪勝，第二盤更賞給明天將成為女雙世界第一的高芙「鴨蛋」。

雙方第6度對決，也是首度大滿貫碰頭，名列第2種子的莎芭蓮卡一下場的第一個發球局就破發成功，高芙第4局雖回破成功，但第5局和第7局又再度遭莎芭蓮卡突破，讓白俄羅斯名將以6：2先下一城。

高芙第二盤扳回一城，憑藉第4局的唯一破發成功，以6：3盤數開張，將戰局延長到決勝盤。

第三盤高芙打出完美開局，一下場就連破莎芭蓮卡2個發球局，連保帶破取得4：0絕對優勢，強勢表現讓場邊觀戰的NBA 巨星杜蘭特（Kevin Durant）都忍不住握拳慶祝。

失誤增加的莎芭蓮卡，第5局終於破蛋，接續申請傷停治療，恢復比賽後雖也首度回破成功，但第7局在出現雙發失誤下再度被高芙突破，高芙賽末發球局也把握住，第一個「冠軍點」就以穿越球收下勝利，直接仰躺在地，迎接剛好2小時整的逆轉勝利。

去年法網 首度打進大滿貫決賽的高芙，今年美網再闖最終戰就圓夢，成為美國史上第5位打進美網決賽的「地主希望」，今天逆轉勝成為賽史第10位奪冠的青少女選手，也是2017年史蒂芬斯（Sloane Stephens）後，首位為地主留下金盃的女將。

今年美網單打冠軍可獨得300萬美元的獎金，高芙生涯最大筆的獎金。