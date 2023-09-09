美網／地主高芙將與新球后爭冠…小威後最年輕

莎芭蓮卡遭遇苦戰，逆轉勝出晉級美網決賽。（歐新社）

美國網球公開賽女單4強首場比賽上演地主好手高芙（Coco Gauff）與今年法網 亞軍捷克穆霍娃（Karolina Muchova）激戰，儘管穆霍娃一度化解對手5個賽末點，最終仍由高芙以6：4、7：5勝出，搶下生涯首張美網決賽門票，也成為繼1999年的小威廉絲（Serena Williams）後，最年輕的美網女單決賽地主參賽者；高芙將與下周登上世界球后的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭奪女單冠軍。

年僅19歲的高芙在2021年就曾登上美網女雙決賽舞台，去年她則是在女單賽場闖進到8強賽，不過今年她更進一步殺進到決賽。

4強賽首盤高芙就強勢開局，第2、6局兩度破發，一度取得5：1大幅領先，不過穆霍娃也展現極佳韌性，在第7、9局兩度破發連趕3局追到4：5，高芙仍是在第10局以「Love Game」再度破發，以6：4先下一城。

第2盤雙方則是在前7局陷入僵局，第12局高芙攻勢再起，在穆霍娃的發球局中逼出5個賽末點，儘管前4個都遭到對手化解，但仍是讓高芙在第5個賽末點拿下勝利，以及個人生涯首張美網決賽門票。

另一場比賽，莎芭蓮卡則遭遇苦戰，面對地主好手凱絲（Madison Keys），在首盤就被對手賞了一顆貝果，不過接下來兩盤莎芭蓮卡找回節奏，以0：6、7：6（7：1）、7：6（10：5）逆轉勝出。