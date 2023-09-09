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美網／約克維奇擊敗美國黑馬謝爾頓 10度闖美網決賽

體育新聞組／綜合報導
約克維奇生涯第10度打進美網決賽。（歐新社）
約克維奇生涯第10度打進美網決賽。（歐新社）

美國網球公開賽男單四強賽，塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）8日以6：3、6：2、7：6（7：4），直落三擊敗20歲的美國黑馬謝爾頓（Ben Shelton），生涯第10度打進美網決賽，離再創歷史紀錄的大滿貫24冠僅差最後一勝。

來源：X平台

約克維奇在冠軍戰將面對俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）。

約克維奇耗費2小時41分鐘在賽史第100役獲勝，全場只被攻破1局；即將第36次大滿貫爭冠的約克維奇說：「多年來我很高興參與這項運動，並取得相當成就。」

謝爾頓是第五度挑戰大滿貫賽，雖然有全場美國球迷助陣，但出現太多的非受迫性失誤。

首盤一開始雙方互保前5局，第6局約帥率先破發，第8局一度又逼出4個盤末點，但被謝爾頓化解，第9局約克維奇關門成功，6：3先拿下首盤。

約克維奇第二盤在第5局率先破發，第7局又二度破發後，以6：2拿下第二盤。第三盤謝爾頓在第8局終於首度破發，可是第11局又二度被破；關鍵搶七，經驗豐富的約克維奇最終以7：4拿下勝利，第十度闖進美網決賽。

約克維奇全場只出現25個非受迫性失誤，但謝爾頓出現多達43個，成為這場比賽勝負的最大關鍵。

約克維奇生涯第10度打進美網決賽。（Getty Images）
約克維奇生涯第10度打進美網決賽。（Getty Images）

約克維奇 俄羅斯

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