美網／生涯第24座大滿貫冠軍差1勝 約克維奇：很滿意了

約克維奇闖進美網男單冠軍賽。（歐新社）

美網男單4強賽8日登場，世界排名第2名的約克維奇 （Novak Djokovic）、出戰年僅20歲的美國新星謝爾頓（Ben Shelton），最終以直落三勝出，距離生涯第24座大滿貫冠軍僅差最後1勝，約克維奇賽後也直言，大滿貫賽事總是能讓自己茁壯、成長，就像年輕人一樣努力。

36歲的約克維奇4強賽碰上唯一的非種子選手謝爾頓，最終再度展現壓倒性實力以直落三勝出，生涯第10度打進到美網決賽，並將挑戰個人第4冠、大滿貫生涯第24冠。

儘管面對小自己超過一輪的對手，但約克維奇本場比賽仍是享受其中，甚至還在比賽過程中模仿謝爾頓掛電話的招牌手勢，並透露相當欣賞小老弟的慶祝方式，相當有創意，所以就偷偷學起來。

對於接下來將繼續改寫男子網壇紀錄，約克維奇直言現在的他總是不會多想，「每次大滿貫決賽都是一次創造歷史的機會，我很清楚這一點，也為此感到驕傲，但我沒有時間想太多，也不允許自己有太多的反思或是回憶過往，因為當我這樣做時，反而會讓我感到不知所措，甚至導致我表現不佳。我不希望這樣的狀況發生，我只需要盡力，為當前的比賽作好準備就好。」

談到本季4場大滿貫賽事都打進到決賽，也是生涯第3度完成此創舉，約克維奇也說：「能在一個賽季參加4場大滿貫決賽真的很棒，這是我在每個賽季開打前就想要達成的成就，如果能夠奪冠自然很好，但無論最終結果如何，我都對於今年在大滿貫取得的成就感到自豪。」