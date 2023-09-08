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美網／阿爾卡拉斯輸了 梅德維夫將與約克維奇爭冠

記者劉肇育／即時報導
梅德維夫在美網男單4強賽勝出，闖進冠軍賽。(Getty Images)
梅德維夫在美網男單4強賽勝出，闖進冠軍賽。(Getty Images)

在前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）率先取得今年美網首張冠軍賽門票後，現任世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天遭遇第3種子的梅德維夫（Daniil Medvedev）卻陷入苦戰，最終以6：7（3：7）、1：6、6：3、3：6敗下陣來，由梅德維夫獲得與約克維奇爭冠的機會。

世界排名第3名的梅德維夫，曾在2019年與2021年打進到美網決賽，並在2021年奪下生涯首座大滿貫冠軍，不過去年挑戰衛冕卻在第4輪賽事遭到「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）擊敗，衛冕夢碎。

不過今年美網梅德維夫調整出絕佳狀態，前5輪有3戰是以直落三勝出，而今天碰上年輕的世界球王阿爾卡拉斯，梅德維夫沉穩出擊，整場比賽幾乎沒有露出太多破綻讓阿爾卡拉斯得以進攻，在前兩盤都順利拿下後，儘管第三盤阿爾卡拉斯把握住機會扳回一城，但第四盤梅德維夫依舊保持著自己節奏，以6：3成功關門。

談到本場比賽勝出，梅德維夫強調，賽前就知道這將會是一場苦戰，尤其面對過去在大滿貫決賽不曾失手的阿爾卡拉斯，他必須要拿出百分之110的能力來與之抗衡。

對於接下來將與老對手約克維奇爭冠，梅德維夫也強調，當你要面對一位23屆大滿貫冠軍時，你沒有太多的選擇，只有拿出比對手更好的表現才有機會贏球；儘管生涯對戰約克維奇屈居下風，不過梅德維夫生涯首座大滿貫冠軍，就是在2021年美網決賽擊敗約克維奇拿下。

美網男單4強賽落敗後，阿爾卡拉斯回應觀眾的掌聲。(美聯社)
美網男單4強賽落敗後，阿爾卡拉斯回應觀眾的掌聲。(美聯社)

阿爾卡拉斯 約克維奇 澳洲

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