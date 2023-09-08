美網／阿爾卡拉斯輸了 梅德維夫將與約克維奇爭冠

梅德維夫在美網男單4強賽勝出，闖進冠軍賽。(Getty Images)

在前世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）率先取得今年美網首張冠軍賽門票後，現任世界球王阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）今天遭遇第3種子的梅德維夫（Daniil Medvedev）卻陷入苦戰，最終以6：7（3：7）、1：6、6：3、3：6敗下陣來，由梅德維夫獲得與約克維奇爭冠的機會。

世界排名第3名的梅德維夫，曾在2019年與2021年打進到美網決賽，並在2021年奪下生涯首座大滿貫冠軍，不過去年挑戰衛冕卻在第4輪賽事遭到「澳洲 壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）擊敗，衛冕夢碎。

不過今年美網梅德維夫調整出絕佳狀態，前5輪有3戰是以直落三勝出，而今天碰上年輕的世界球王阿爾卡拉斯，梅德維夫沉穩出擊，整場比賽幾乎沒有露出太多破綻讓阿爾卡拉斯得以進攻，在前兩盤都順利拿下後，儘管第三盤阿爾卡拉斯把握住機會扳回一城，但第四盤梅德維夫依舊保持著自己節奏，以6：3成功關門。

談到本場比賽勝出，梅德維夫強調，賽前就知道這將會是一場苦戰，尤其面對過去在大滿貫決賽不曾失手的阿爾卡拉斯，他必須要拿出百分之110的能力來與之抗衡。