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美網／謝淑薇女雙4強賽止步 大滿貫16連勝中斷

記者劉肇育／即時報導
台灣好手謝淑薇與中國搭擋王欣瑜無緣爭冠。(新華社)
台灣好手謝淑薇與中國搭擋王欣瑜無緣爭冠。(新華社)

美國網球公開賽女雙4強賽，台灣好手謝淑薇與中國搭擋王欣瑜今天遭遇加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），最終以1：6、6：7（4：7）敗下陣來，無緣爭冠。

今年已經拿下法網、溫網兩座冠軍的謝淑薇，在美網挺進到4強賽後，已經在大滿貫賽事拉出一波16連勝，不過這次美網前4輪賽事，謝淑薇／王欣瑜每場都打3盤才勝出，在體力上付出不少代價。

今天面對第16種子的達布洛夫絲基／羅莉芙，謝淑薇／王欣瑜依舊打得相當辛苦，在首盤賽事就遭到對手3度破發，唯一拿下的一局還是打破對手發球局，也代表首盤3個自己的發球局都未能保住，讓達布洛夫絲基／羅莉芙以6：1先下一城。

第二盤雙方展開破發大戰，謝淑薇／王欣瑜雖然在第3局率先遭對手破發，不過第4、6局回破發後反倒取得領先，只可惜第7、9局再遭到破發，讓達布洛夫絲基／羅莉芙取得5：4聽牌，但關鍵第10局謝淑薇／王欣瑜也破發，戰成5：5平手，成功將戰線延長。

雙方接下來一路拚戰到搶七局，最終謝淑薇／王欣瑜仍是以6：7（4 :7）敗下陣來，無緣挺進女雙決賽，謝淑薇也終止個人在大滿貫賽事的16連勝。

謝淑薇 法網 加拿大

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