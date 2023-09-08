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美網／阿爾卡拉斯拚衛冕 直落三勝澤瑞夫闖4強

體育新聞組／綜合報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯的美網衛冕路再進一步，6日拍下德國名將澤瑞夫，搭上4強末班車。（Getty Images）
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯的美網衛冕路再進一步，6日拍下德國名將澤瑞夫，搭上4強末班車。（Getty Images）

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的美網衛冕路再進一步，6日他以6：3、6：2、6：4拍下東京奧運奪金的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），搭上4強末班車。此外，白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以直落二擊敗中國選手鄭欽文，順利晉級4強，朝本季第二座大滿貫冠軍的目標邁進。

今年已在溫布頓捧冠的阿爾卡拉斯，只差2勝就能成為2008年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）後，第一位完成美網男單連霸的選手。下戰他將遭遇2021年奪冠的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。

在中央球場壓軸出賽的「小蠻牛」笑說，在這座球場出賽非常自在，「在紐約打球，我可以展現出最佳水準。」去年以19歲年紀打下金盃的他回憶，首冠過程十分艱辛，「去年非常辛苦，從第四輪開始，我都打滿五盤（才進入決賽），這次我只有一場打到四盤」。

阿爾卡拉斯說「我感覺身體狀況絕佳，我也準備好4強要和梅德維夫來場精采對決。」

女單方面，莎芭蓮卡花了1小時又13分鐘，以6：1、6：4直落二淘汰鄭欽文。莎芭蓮卡是本屆美網第二種子，今年初曾在澳網封后，奪下生涯首座大滿貫女單冠軍，預計下周登上世界球后。

此外，美國女將凱絲（Madison Keys）打了1小時26分鐘，終場以6：1、6：4直落二擊敗捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），挺進美網女單4強。

凱絲是2017年美網亞軍，身為地主選手的她表示，靠著家鄉球迷的支持，她才能在此役9度撐過差點被破發的困境，「我喜歡在這裡打球，在主場球迷面前感覺任何困境都能迎刃而解。」

阿爾卡拉斯 白俄羅斯 東京奧運

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