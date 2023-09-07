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美網／盧布列夫8強魔咒延續 梅德維夫熱到崩潰：有人會死

聯合新聞網／即時報導
高溫讓梅德維夫非常難受。（路透）
高溫讓梅德維夫非常難受。（路透）

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）在美網男單8強以6：4、6：3、6：4擊敗同胞好手盧布列夫（Andrey Rublev），不過他比賽中邊擦汗邊抱怨，「你無法想像，可能有1個球員會死，他們會看到的。」

比賽現場高溫攝氏32度，加上當地環境潮濕，讓梅德維夫滿頭大汗，他說，「第一盤結束後我看不到球了，有點憑感覺在打，盧布列夫也做同樣的事。」梅德維夫強調對手總是永不放棄，自己也是如此，這種環境很殘酷，是一場艱難的勝利。

盧布列夫也談到高溫的影響，「比賽條件不輕鬆，對雙方都是，衝刺時心跳會很快。在這種情況發球會很掙扎，我想辦法在20秒內靜下心來，不讓發球受影響，但全身都在出汗，握把非常滑。」

值得一提的是盧布列夫再一次挑戰4強失利，延續個人8強魔咒，他在2017年美網、2020年法網、美網，2021年澳網、2022年法網、美網，2023年澳網、溫網及美網都在8強輸球。據統計，盧布列夫是網球公開化年代以來，大滿貫男單8強戰績最差選手，戰績0勝9敗；第2差是羅布雷多（Tommy Robredo）的0勝7敗。

梅德維夫生涯4次闖進美網8強都贏球，4強對手是西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

盧布列夫再一次挑戰4強失利，成為史上大滿貫8強戰績最差球員。（歐新社）
盧布列夫再一次挑戰4強失利，成為史上大滿貫8強戰績最差球員。（歐新社）

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