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美網／阿爾卡拉斯直落3拍下澤瑞夫 闖4強締造超狂勝率

記者曾思儒／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯的美網衛冕路再進一步，6日拍下東京奧運奪金的德國名將澤瑞夫，搭上4強末班車。（Getty Images）
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯的美網衛冕路再進一步，6日拍下東京奧運奪金的德國名將澤瑞夫，搭上4強末班車。（Getty Images）

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的美網衛冕路再進一步，6日他以6：3、6：2、6：4拍下東京奧運奪金的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），搭上4強末班車，下戰將遭遇2021年奪冠的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。

今年初因傷缺席澳網的阿爾卡拉斯，連同去年美網登頂、今年溫布頓捧冠，最近4場大滿貫成績是驚人的24勝1敗；今年已拿下6冠的「小蠻年」，單季戰績58勝6敗同樣驚人，只差2勝就能成為2008年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）後，第一位完成美網男單連霸的選手。

在中央球場壓軸出賽的「小蠻牛」笑說，在這座球場出賽非常自在，「在紐約打球，我可以展現出最佳水準。」去年以19歲年紀打下金盃的他還回憶，首冠過程十分艱辛，「去年非常辛苦，從第四輪開始，我都打滿五盤（才進入決賽），這次我只有一場打到四盤。」

「我感覺身體狀況絕佳，我也準備好4強要和梅德維夫來場精采對決。」阿爾卡拉斯說。

今年美網最後4強已出爐，近兩年冠軍得主將正面交鋒，下周確定重返世界第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）將和地主20歲黑馬謝爾頓（Ben Shelton）搶另張決賽門票。

阿爾卡拉斯 東京奧運 澳網

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