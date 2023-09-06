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美網／女單最後地主希望 高芙「賞蛋」對手速闖4強

記者曾思儒／即時報導
年僅19歲的高芙成為今年第一位女單4強選手。（路透）
年僅19歲的高芙成為今年第一位女單4強選手。（路透）

年僅19歲的高芙（Coco Gauff），成為美網奪冠大熱門，「地主希望」今天8強賽也以實際表現回應球迷期待，僅花68分鐘就以6：0、6：2輕取拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），10連勝到手外，也成為今年第一位女單4強選手。

這是高芙生涯第2度打進大滿貫4強，去年法網打進決賽的她笑說：「我非常開心，去年我8強落敗，我很開心，也準備好迎接下一戰。」美網列第6種子的她也透露，比數看似懸殊，但其實整場比賽都沒感到很舒服，「就連賽末點也是，對付她不容易，因為妳無法真的打得很侵略。」

高芙今天的勝利，也讓她成為退役前輩小威廉絲（Serena Williams）2001年後，首位打進美網4強的地主青少女選手，不過她也展現小女孩的一面，將勝利歸功給一路支持的父母。

「他們真的很支持我，幫助我記住很多事，像是衣服啊、所有一切。」高芙還透露，直到現在，父親仍會每場比賽都傳對手的分析給她，而媽媽做的更多，她笑說：「你們知道的，媽媽就是那樣，我的爸爸只是比其他爸爸多做了球探報告。」

高芙下戰對手已經出爐，列第10種子的捷克穆霍娃（Karolina Muchova）晚場第一戰以6：0、6：3拍下羅馬尼亞女將柯絲塔亞（Sorana Cirstea），生涯首度打進美網4強。

法網

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