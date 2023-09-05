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美網／澤瑞夫被觀眾以希特勒鬧場停賽 保安勸離鬧事者全場叫好

編譯潘勛／綜合5日電
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）

美國網球公開賽男單16強賽，德國好手澤瑞夫(Alexander Zverev)對戰瑞士名將辛納(Jannik Sinner)，比賽進行到第四盤2:2局時，坐主審身後區有鬧場觀眾大喊最著名挺二戰納粹頭目希特勒的文句，澤瑞夫當即停賽要求主審處理，最後鬧事者被保安勸離球場，全場報以歡呼，最後澤瑞夫也以3:2盤力克辛納。

每日郵報4日報導，澤瑞夫名列第12種子，對戰第6種子的辛納，比賽來到第四盤2:2局，輪由澤瑞夫發球，此時鬧場觀眾突然大喊1922年德國國歌歌詞「德意志，德意志高於一切，高於世上一切」，澤瑞夫立即停賽，向主審基爾瑟逢(James Keothavong)指出鬧事者表示，那人講了「世上最挺希特勒的話，這是無法接受的」。

視頻顯示，保安接著往鬧事者座位移動，最後成功勸他離場；此時全場報以熱烈歡呼。

澤瑞夫表示，那名鬧事者開始唱當年希特勒國歌，什麼德意志高於一切，太過分了。比賽後澤瑞夫表示，鬧事者鬧場很久了，但他不介意，球迷吵鬧、情緒激動，他都高興。但聽到希魔時代國歌，而澤瑞夫本人對那段歷史不引以為榮，所以，固然請鬧事者離場不怎麼好，但他認為鬧事者坐在前排，而很多人聽到了，所以自己不能無動於衷，對己方造成傷害，所以要求處理。

聽到澤瑞夫那麼講，主審轉身要求鬧事者自承其事，接著要求觀眾尊重兩名選手。澤瑞夫進而輸掉那一盤，但他恢復過來，拿下第五盤。整場比賽為時4小時41分鐘。

澤瑞夫指出，說實話是那名鬧事者的損失，他不能看到比賽最後兩盤。八強賽澤瑞夫將對上衛冕冠軍西班牙現任世界球王「小蠻牛」阿爾卡瑞斯(Carlos Alcaraz)。

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