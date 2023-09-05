美網／盧布列夫拚破8強魔咒 將迎戰好友梅德維夫

俄羅斯好手盧布列夫挺進美網8強。（路透）

俄羅斯 好手盧布列夫（Andrey Rublev）今天在美國網球公開賽以6：3、3：6、6：3、6：4擊敗英國僅剩的選手德瑞波，再度挺進8強，接下來將與好友梅德維夫（Daniil Medvedev）爭奪4強門票。

綜合路透與法新社報導，對於盧布列夫來說，進入大滿貫賽8強並不是新鮮事，今天是他第9度挺進8強，但直到目前為止，每回都是止步於8強。

盧布列夫先前在3屆美網8強戰中都遭遇鐵壁，包括2017年敗給西班牙猛將納達爾 （Rafa Nadal），2020年輸給同胞梅德維夫，2022年遭美國的提亞佛（Frances Tiafoe）擊退；而梅德維夫今年可能將再次成為他需要克服的障礙。

2021年美網冠軍得主梅德維夫今天稍晚以2：6、6：4、6：1、6：2擊敗澳洲 的德米瑙爾（Alex de Minaur），晉級8強。

梅德維夫和盧布列夫是好朋友，去年10月當爸爸後還找盧布列夫當他女兒的教父。

盧布列夫今天賽後表示：「說實話，我不希望去想我的比賽，因為我覺得現在表現不錯，這是最重要的事。這就是為什麼我不想關注比賽並給自己帶來額外壓力。」

盧布列夫在本屆美網一連擊敗3位法國選手，他在第1輪擊敗卡佐（Arthur Cazaux)，接下來又擒伏蒙菲爾斯（Gael Monfils）與瑞德克內希（Arthur Rinderknech）。

盧布列夫今天的對手德瑞波（Jack Draper）是首次進入大滿貫賽第4輪，他與盧布列夫在前兩盤平分秋色。但在第3盤中，盧布列夫開始展現大賽經驗和實力，德瑞波的挫敗感也隨之顯現，最終來自俄羅斯的盧布列夫自信地贏得接下來兩盤比賽，將勝利帶走。

盧布列夫說：「在第3盤中，我開始聽我團隊的話，我也開始瞭解，我做的一切都是正確的。」他還說：「我打得很好，一切都在掌控中。我就是需要找回那種情緒。」

飽受傷病困擾的德瑞波目前世界排名第123，無緣成為自2016年的墨瑞（Andy Murray）以來首位闖進美網男單8強的英國選手。