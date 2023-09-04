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美網／衛冕軍「小蠻牛」阿爾卡拉斯駛進8強 締造超狂勝率

記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯成為網球公開化年代後，第2位不到21歲就3度打進美網8強的選手。（Getty Images）
阿爾卡拉斯成為網球公開化年代後，第2位不到21歲就3度打進美網8強的選手。（Getty Images）

生涯不過第3次在美網亮相，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）不斷寫下紀錄，今天他以6：3、6：3、6：4拍下義大利對手阿納爾迪（Matteo Arnaldi），8強門票入手，繼續挑戰成為2008年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）後的第一位連霸男單選手。

20歲的「小蠻牛」，3年前美網初體驗就打進8強，去年更是直接舉起金盃，今年再以頭號種子身份8強就位，成為網球公開化年代後，第2位不到21歲就3度打進美網8強的選手，在此之前只有2度冠軍阿格西（Andre Agassi）在1988年到1990年達成同樣成就。

阿爾卡拉斯滿意說，從開賽到比賽結束，自己表現都十分穩定，「失誤不多，我打出自己內容，盡量上網，很開心今天的表現，也很高興我再過了一關。」

連同今天勝利，阿爾卡拉斯美網戰績累積到15勝1敗，勝率是4大滿貫最佳，擅長紅土球場的他笑說：「現在我最喜歡的場地適應地了。當我贏下溫布頓時，我說我愛上草地，我在3種球場上也真的感到很舒適，但現在我要說，硬地才是我的最愛。」

阿爾卡拉斯下戰對手還沒出爐，義大利新星辛納（Jannik Sinner）正和東京奧運奪金的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在中央球場壓軸戰對決，勝家就能取得挑戰球王的資格。

阿爾卡拉斯 義大利 東京奧運

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