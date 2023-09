美網／飆239公里ACE創本屆最速 謝爾頓：以為手會廢掉

美國20歲好手謝爾頓(Ben Shelton)3日在美網男單第四輪遭遇同胞保羅(Tommy Paul),他發出2記時速149英里(239公里)ACE球,寫下本屆最速紀錄,最終也以6:4、6:3、4:6、6:4收下勝利,晉級8強。

謝爾頓和保羅在今年澳網 4強交手過,當時保羅在四盤大戰中勝出。謝爾頓之後表現普通,但他回到硬地再度爆發,今天比賽發出2記超快ACE球震撼全場,並擊敗保羅報一箭之仇,成為2002年洛迪克(Andy Roddick)後,最年輕闖進美網男單8強的地主選手。謝爾頓8強對手是同胞好手帝亞弗(Frances Tiafoe)。

Ben Shelton just hit at 149 MPH serve. 🤯



That's the fastest at the US Open! pic.twitter.com/TtRxzJvwJB