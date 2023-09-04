美網／飆239公里ACE創本屆最速 謝爾頓：以為手會廢掉

謝爾頓發出時速239公里ACE球，創本屆最速紀錄。（路透）

美國20歲好手謝爾頓（Ben Shelton）3日在美網男單第四輪遭遇同胞保羅（Tommy Paul），他發出2記時速149英里（239公里）ACE球，寫下本屆最速紀錄，最終也以6：4、6：3、4：6、6：4收下勝利，晉級8強。

謝爾頓和保羅在今年澳網 4強交手過，當時保羅在四盤大戰中勝出。謝爾頓之後表現普通，但他回到硬地再度爆發，今天比賽發出2記超快ACE球震撼全場，並擊敗保羅報一箭之仇，成為2002年洛迪克（Andy Roddick）後，最年輕闖進美網男單8強的地主選手。謝爾頓8強對手是同胞好手帝亞弗（Frances Tiafoe）。

Ben Shelton just hit at 149 MPH serve. 🤯



That's the fastest at the US Open! pic.twitter.com/TtRxzJvwJB — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

美網史上最快球速紀錄正是洛迪克保持，他在2004年發過152英里（244公里）。謝爾頓賽後表示，「這是腎上腺素爆發，其他情況下我無法打出這種球，我以為手臂會廢掉，但現在感覺很好。」