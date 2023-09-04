美網／斯威雅蒂遇天敵遭逆轉 無緣衛冕、將失球后寶座

波蘭「世界球后」斯威雅蒂在美網落馬，無緣衛冕，非常不滿意自己的表現。(Getty Images)

2017年法網 打下金盃的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），接續大滿貫就沒特別代表作，今年美網可能有不同演出，3日她以3：6、6：3、6：1逆轉擊落尋求衛冕的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），寫下生涯4度碰斯威雅蒂全部奪勝的特別紀錄。

奧斯塔朋科最佳大滿貫戰績就是2017年法網登頂，同年溫布頓也打進8強，在此之後18場大滿貫最佳成績只到第四輪，直到今年澳網 才再嘗8強滋味。今年美網前3輪，奧斯塔朋科都是打滿3盤，3日延續「打好打滿」狀態，首盤失守下後來居上，在1小時48分鐘大戰中出線，維持對戰斯威雅蒂的百分百勝率。

頭號種子斯威雅蒂提前落馬，除代表衛冕失利，也代表「世界球后」身分將讓人，目前排名第2的白俄羅斯 好手雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka）下周將首度登上世界第一，讓斯威雅蒂連續球后周數停在WTA史上第三長的75周。

拉脫維亞好手奧斯塔朋科在美網女單第四輪打敗球后，闖進8強。(路透)

迎接勝利時已經是紐約當地凌晨12點，26歲的奧斯塔朋科笑說，早就做好心理準備，「我持續奮戰，我知道這會是場硬仗，我會努力到最後一分。」

第7度參賽美網的奧斯塔朋科，生涯首度打進壓軸大滿貫8強，下戰就要強碰地主希望高芙（Coco Gauff），她讚高芙是很好球員，兩人今年澳網也能碰頭，明天會好好休息、訓練，迎接下輪挑戰。

女單籤表上半段的8強女將全部就位，另場8強賽將由列第10種子的捷克穆霍娃（Karolina Muchova）對決列30種子的羅馬尼亞女將柯絲塔亞（Sorana Cirstea）。