我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心

史丹福校長離職同一天 2篇涉抄襲的論文被撤稿

美網／斯威雅蒂遇天敵遭逆轉 無緣衛冕、將失球后寶座

記者曾思儒／即時報導
波蘭「世界球后」斯威雅蒂在美網落馬，無緣衛冕，非常不滿意自己的表現。(Getty Images)
波蘭「世界球后」斯威雅蒂在美網落馬，無緣衛冕，非常不滿意自己的表現。(Getty Images)

2017年法網打下金盃的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），接續大滿貫就沒特別代表作，今年美網可能有不同演出，3日她以3：6、6：3、6：1逆轉擊落尋求衛冕的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），寫下生涯4度碰斯威雅蒂全部奪勝的特別紀錄。

奧斯塔朋科最佳大滿貫戰績就是2017年法網登頂，同年溫布頓也打進8強，在此之後18場大滿貫最佳成績只到第四輪，直到今年澳網才再嘗8強滋味。今年美網前3輪，奧斯塔朋科都是打滿3盤，3日延續「打好打滿」狀態，首盤失守下後來居上，在1小時48分鐘大戰中出線，維持對戰斯威雅蒂的百分百勝率。

頭號種子斯威雅蒂提前落馬，除代表衛冕失利，也代表「世界球后」身分將讓人，目前排名第2的白俄羅斯好手雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka）下周將首度登上世界第一，讓斯威雅蒂連續球后周數停在WTA史上第三長的75周。

拉脫維亞好手奧斯塔朋科在美網女單第四輪打敗球后，闖進8強。(路透)
拉脫維亞好手奧斯塔朋科在美網女單第四輪打敗球后，闖進8強。(路透)

迎接勝利時已經是紐約當地凌晨12點，26歲的奧斯塔朋科笑說，早就做好心理準備，「我持續奮戰，我知道這會是場硬仗，我會努力到最後一分。」

第7度參賽美網的奧斯塔朋科，生涯首度打進壓軸大滿貫8強，下戰就要強碰地主希望高芙（Coco Gauff），她讚高芙是很好球員，兩人今年澳網也能碰頭，明天會好好休息、訓練，迎接下輪挑戰。

女單籤表上半段的8強女將全部就位，另場8強賽將由列第10種子的捷克穆霍娃（Karolina Muchova）對決列30種子的羅馬尼亞女將柯絲塔亞（Sorana Cirstea）。

澳網 法網 白俄羅斯

上一則

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

下一則

F1賽車／維斯塔潘太狂了 締造單一賽季10連勝歷史紀錄

延伸閱讀

美網／ 約克維奇直落3終結對手黑馬旅程 第13度闖8強

美網／ 約克維奇直落3終結對手黑馬旅程 第13度闖8強
美網／咳嗽、胃痛…多位選手生病退賽 和新冠肺炎有關？

美網／咳嗽、胃痛…多位選手生病退賽 和新冠肺炎有關？
美網／19歲高芙拍下二寶媽「丹麥甜心」闖8強寫特別紀錄

美網／19歲高芙拍下二寶媽「丹麥甜心」闖8強寫特別紀錄
美網／謝淑薇大滿貫女雙15連勝 三盤大戰過關晉級8強

美網／謝淑薇大滿貫女雙15連勝 三盤大戰過關晉級8強

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
高芙逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。(美聯社)

美網／高芙怒罵對手逆轉勝 下輪戰16歲俄羅斯神童

2023-08-29 00:00
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）

梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

2023-09-01 10:55
南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇表示備受矚目。（美聯社）

男籃世界盃／擊敗中國 南蘇丹16歲小將寫歷史、已獲美大學關注

2023-08-29 07:37
巴克利(右)認為美國隊若在世界盃輸球反而能推動籃球發展。(Getty Images)

男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣反而很棒

2023-08-27 21:21
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27

超人氣

更多 >
美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？
「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起