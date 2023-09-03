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美網／ 約克維奇直落3終結對手黑馬旅程 第13度闖8強

記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇，晉級美網男單8強。(歐新社)
塞爾維亞名將約克維奇，晉級美網男單8強。(歐新社)

克羅埃西亞男將高約（Borna Gojo）的美網「黑馬」旅程，3日終結在塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）手中，下周確定重返「世界球王」的小約3日以6：2、7：5、6：4晉級，生涯第57度打進大滿貫8強，朝史上最多24座大滿貫再進一步。

小約前一輪上演「輸2贏3」大逆轉，驚險晉級第四輪，3日第二盤雖先遭破發，但在0：2落後下逆轉，生涯17度美網亮相就有13度晉級8強，也讓高約從會外賽開始的驚奇旅程停在16強。

「我知道高約有很好的比賽內容，就算我們不曾在巡迴賽等級的賽事交手過。」小約透露，有看高約打會外賽的表現，進入會內後也有注意這名好手，「我看到他的強勁發球是很好武器，還有很好的正手拍，對大個子來說他的移動也很快速，3日比賽的關鍵之一就是要抵消他的發球，試著減少他的愛司和致勝球。」

身高196公分的高約，3日雖發出12記「愛司」，卻也出現8次雙發失誤，第二盤先破發球局下就是連續雙誤讓出領先，不過世界排名105的他從會外賽一路闖進會內第四輪，下周世界排名預計將狂升到76名。

以第2種子身分進入8強的小約，成籤表下半部4名晉級選手中唯一的非地主成員，下戰將遭遇弗里茲（Taylor Fritz）的小約說：「弗里茲過去幾年一直是世界前10的選手，打出很多好球，尤其是在美國的硬地比賽。這幾年他進步很多，隨著賽事進行，比賽顯然會愈來愈難打，而我會準備好接受挑戰。」

不論排名或對戰，小約仍是絕對領先一方，過去和弗里茲7度碰頭，勝家都是小約。

約克維奇

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