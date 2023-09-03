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美網／挑戰費德勒紀錄 「小蠻牛」阿爾卡拉斯拚4盤晉16

記者曾思儒／綜合報導
美網衛冕軍西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯打下4盤勝利，安抵16強。（Getty Images）
美網衛冕軍西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯打下4盤勝利，安抵16強。（Getty Images）

美網衛冕軍西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）2日打下4盤勝利，加入塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）行列，前2種子都安抵16強，挑戰成為15年來首位連霸成功的「小蠻牛」也提到，不意外約帥的逆轉能力。

影音來源：YouTube

約克維奇1日演出「輸2贏3」大逆轉，在紐約當地跨日大戰戲劇性擊敗同胞捷雷（Laslo Djere），驚險晉級第四輪，避免重演2006年第三輪落馬的劇本。

晚約帥一天登場的阿爾卡拉斯透露，看了比賽的前兩盤就準備就寢，「但你們知道的，當我上床睡覺，我想著約克維奇會後來居上，這是當然的，他一再展現他是史上最佳球員。」

在約帥上演生涯第8度「輸2贏3」逆轉勝前，他剛在辛辛那提名人賽逆轉阿爾卡拉斯，這場3盤比賽整整進行3小時49分鐘，創下賽史最久決賽紀錄。

「小蠻牛」提到，約帥能在36歲年紀打出像是20多歲的表現，瘋狂又不可思議，「我們要給這肯定，這也是我很欽佩的事情。」

阿爾卡拉斯2日以6：2、6：3、4：6、6：3擊敗列26種子的英國伊凡斯（Daniel Evans），下輪將遭遇22歲義大利新星阿納爾迪（Matteo Arnaldi），繼續挑戰成為2008年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）後的第一位連霸男單選手。

「完成衛冕當然是我的目標，我很期待，費德勒後就沒人能做到，我很樂意和他一同成為賽會歷史的一分子。」阿爾卡拉斯說。

另方面，2016年高捧美網金盃，瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）今年以38歲高齡再登紐約戰場，和22歲義大利新星辛納（Jannik Sinner）上演4盤激戰，但名列第6種子的辛納技高一籌，以6：3、2：6、6：4、6：2力退前輩，連3年晉級美網第四輪。

影音來源：YouTube

兩名相差16歲的對手，2019年美網就曾碰頭，當時瓦文卡4盤解決辛納，讓18歲的義大利小將美網初體驗1戰就結束；4年後再碰頭，辛納世界排名已晉升世界第6，若是下一戰能擊敗德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），他就能首度進入世界前5名。

和瓦文卡再度美網碰頭，辛納笑說，4年來改變很多事，很開心今天能通過考驗，「我感覺今天沒能打出最佳表現，他也不是最佳狀態，但關鍵時刻我掌握得更好一些，很高興能進入下一輪。」

義大利辛納4盤告捷，連3年晉級美網男單16強。（路透）
義大利辛納4盤告捷，連3年晉級美網男單16強。（路透）

辛納先前曾分享，教練瓦尼奧齊（Simone Vagnozzi）和卡希爾（Darren Cahill）鼓勵自己增進網前技巧，此役他就具體實踐，面對瓦文卡26次上網拿下21分，得分率超過8成，且他上月剛在多倫多名人賽迎接生涯最大勝利，提升不少自信。

「我的信心程度有些不同了，很高興再度進入大滿貫第二周，總是意義重大，希望我每次都能再提升水準，知道每次戰上場時能盡力打出最好一擊，就看看下一輪會有什麼走向。」辛納說。

2020年打進決賽的澤瑞夫此役演出逆轉勝，以6：7（2：7）、7：6（10：8）、6：1、6：1拍下保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），辛納說：「澤瑞夫的發球非常、非常好，身體也再度強健起來，我對他的了解可能差一點，因為已經很久沒有碰頭，所以能再對決很是不錯。」

38歲瑞士好手瓦文卡在美網男單在第三輪落敗，揮手向觀眾致意。（Getty Ima...
38歲瑞士好手瓦文卡在美網男單在第三輪落敗，揮手向觀眾致意。（Getty Images）

阿爾卡拉斯 義大利 約克維奇

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