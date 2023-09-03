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美網／咳嗽、胃痛…多位選手生病退賽 和新冠肺炎有關？

編譯俞仲慈／綜合3日電
美網公開賽傳出多位選手生病，甚至被迫退賽。圖為突尼西亞選手加博抱病參賽。(美聯社)
美網公開賽傳出多位選手生病，甚至被迫退賽。圖為突尼西亞選手加博抱病參賽。(美聯社)

夏季結束之際，東北部和西部的新冠疫情有升溫跡象，目前正在紐約進行的美國網球公開賽(U.S. Open)，也傳出多位選手生病，甚至被迫退賽，但是否和新冠肺炎有關，尚不得而知。

根據報導，美網公開賽第五種子、突尼西亞選手加博(Ons Jabeur)因為抱病參賽，勉強取得第一輪勝利，但在第二輪比賽時，再次陷入困境，在場上連連咳嗽，和非種子的捷克選手諾斯科娃(Linda Noskova)纏鬥三盤後，終於取得第二場勝利，加博表示：「我吃了很多藥，基本上吃下了美網醫師開出的所有藥。」

本屆美網有數位選手生病，包括奧地利選手蒂姆(Dominic Thiem)由於胃部不適，被迫在第二輪比賽第二盤中途退賽；芬蘭選手魯蘇沃里(Emil Ruusuvuori)也在第一輪賽前，因為生病宣布退賽。未能從預賽晉級的桑德格倫(Tennys Sandgren)在社群平台X(原推特)發文表示：「我在美網中獎了。」隨後又發文：「感覺自己好像還在比賽，但其實待在家裡。」

不只球員，還有ESPN球評麥肯羅(John McEnroe)也因為身體不適，做了新冠快篩，結果呈現陽性。

由於比賽時，選手經常近距離接觸並共用設備，一旦有選手生病，很容易傳染。2020年疫情爆發後，美網主辦單位制定嚴格防疫措施，禁止觀眾進場觀賽，即使球場空盪盪，仍規定選手佩戴口罩出賽。

隔年、2021年美網重新開放球迷進場，不過必須出示疫苗接種證明；至於今年的美網，已經不需要出示疫苗接種證明或提供陰性檢驗證明或佩戴口罩，因此選手確切病因尚不得而知。

加博在記者會上強調自己胃部無礙，但也知道有選手正和胃病搏鬥，目前並不清楚加博是否進行新冠快篩，但她表示：「我想我是得了流感，因為流感緣故，整個人不舒服。」

疫情 口罩 疫苗

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