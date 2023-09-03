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美網／19歲高芙拍下二寶媽「丹麥甜心」闖8強寫特別紀錄

記者曾思儒／即時報導
19歲女將高芙打進美網8強。(Getty Images)
19歲女將高芙打進美網8強。(Getty Images)

無愧是美網的地主希望，美國19歲女將高芙（Coco Gauff）今天頂住產後回歸的前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）強力挑戰，以6：3、3：6、6：1打下8強門票，成為退役前輩小威廉絲（Serena Williams）後第一位連兩年打進美網8強的地主青少女選手。

高芙成名甚早，「丹麥甜心」也是年紀輕輕就打出名號，2009年她就以19歲時之齡闖進美網決賽，2021年宣布退役，生下一雙寶貝兒女後重返賽場，美網才是33歲「伍媽」產後復出第一個大滿貫，能連勝3場打進第四輪已寫下驚奇，今天再和高芙纏鬥2小時，讓小14歲的對手都稱讚不已。

「伍茲妮雅琪回來了，就像不曾離開過，能和她場上對決是種榮幸。」名列第6種子的高芙還提到，從小就受到「丹麥甜心」啟發，「她絕對有多拍實力，有時我感覺好像和自己仔對打。我知道自己必須打得積極，有時時刻我會失手，但很開心我仍能找回專注力。」

伍茲妮雅琪輸給高芙。(Getty Images)
伍茲妮雅琪輸給高芙。(Getty Images)

小威1999年在美網奪冠時年僅17歲，接續2年她成績也從8強起跳，之後超過20年再沒有成績如此傑出的青少女選手，直到高芙的出現；今天勝利讓高芙加入前輩威廉絲姊妹、耶格（Andrea Jaeger）、奧斯汀（Tracy Austin）和艾芙特（Chris Evert）行列，成為地主再一位連2年美網都闖關8強的青少女，未來性讓球迷十分期待。

高芙8強賽對手還沒出爐，尋求衛冕的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），今天中央球場壓軸戰將碰2017年法網奪冠的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），勝家就能和高芙8強會師。

另場女單8強賽將由列第10種子的捷克穆霍娃（Karolina Muchova）對決列30種子的羅馬尼亞女將柯絲塔亞（Sorana Cirstea）。今年法網打進最終戰的穆霍娃，今天以6：3、5：7、6：1拍下大陸「金花」王欣瑜，生涯首度進入美網8強；柯絲塔亞則是以兩個6：3擊落東京奧運摘金的瑞士好手班希琪（Belinda Bencic），2009年法網後再闖大滿貫8強。

法網 東京奧運

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