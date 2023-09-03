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美網／謝淑薇大滿貫女雙15連勝 三盤大戰過關晉級8強

記者曾思儒／即時報導
謝淑薇、王欣瑜晉級美網女雙8強。（取材自微博）
謝淑薇、王欣瑜晉級美網女雙8強。（取材自微博）

台灣「一姊」謝淑薇美網和中國搭檔王欣瑜再合體，法網驚奇登頂的海峽組合轉戰紐約，前兩輪都上演3盤逆轉勝，今天碰俄羅斯組合阿瓦涅香（Elina Avanesyan）／拉希莫娃（Kamilla Stanislavovna）再度打到決勝盤出線，勇闖8強，謝淑薇也拉出今年復出後的大滿貫女雙15連勝。

海峽組合法網前才決定聯手，第一次合作的大滿貫就拍下金盃，謝淑薇溫布頓和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）再捧冠，生涯第6座大滿貫入袋讓積分三級跳，美網前的世界排名已回升到世界前10。

美網謝淑薇和王欣瑜再合拍，名列第8種子的海峽組合前兩輪都是輸掉首盤下逆轉，今天面對俄羅斯組合打出不同開局，首盤直接賞給對手「鴨蛋」，但第二盤馬上遭破發，且是前3個發球局都失守，以2：6讓出。

決勝盤海峽組合馬上破發成功，取得局數3：0絕對領先，第4局雖錯失7個破發機會，不過第8局再度突破，最終就以6：0、2：6、6：2拿下8強門票。

謝淑薇美網女雙最佳成績是2012年的4強，相隔2年參賽再闖8強，也將今年大滿貫女雙勝場推進到連15場，下戰將遭遇地主組合高芙（Coco Gauff）／皮古拉（Jessica Pegula）和烏克蘭、羅馬尼亞聯軍柯莉塞娃（Marta Kostyuk）／魯斯（Elena-Gabriela Ruse） 的勝方。

謝淑薇 俄羅斯 法網

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