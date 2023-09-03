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美網／4盤激戰 38歲瓦文卡敗給22歲義大利新星辛納

記者曾思儒／即時報導
38歲瑞士好手瓦文卡在美網男單在第三輪落敗，揮手向觀眾致意。（Getty Images）
38歲瑞士好手瓦文卡在美網男單在第三輪落敗，揮手向觀眾致意。（Getty Images）

2016年高捧美網金盃，瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）今年以38歲高齡再登紐約戰場，2日和22歲義大利新星辛納（Jannik Sinner）上演4盤激戰，但名列第6種子的辛納技高一籌，以6：3、2：6、6：4、6：2力退前輩，連3年晉級美網第四輪。

兩名相差16歲的對手，2019年美網就曾碰頭，當時瓦文卡4盤解決辛納，讓18歲的義大利小將美網初體驗1戰就結束；4年後再碰頭，辛納世界排名已晉升世界第6，若是下一戰能擊敗德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），他就能首度進入世界前5名。

和瓦文卡再度美網碰頭，辛納笑說，4年來改變很多事，很開心能通過考驗，「我感覺今天沒能打出最佳表現，他也不是最佳狀態，但關鍵時刻我掌握得更好一些，很高興能進入下一輪。」

辛納先前曾分享，教練瓦尼奧齊（Simone Vagnozzi）和卡希爾（Darren Cahill）鼓勵自己增進網前技巧，今天他就具體實踐，面對瓦文卡26次上網拿下21分，得分率超過8成，且他上月剛在多倫多名人賽迎接生涯最大勝利，提升不少自信。

「我的信心程度有些不同了，很高興再度進入大滿貫第二周，總是意義重大，希望我每次都能再提升水準，知道每次戰上場時能盡力打出最好一擊，就看看下一輪會有什麼走向。」辛納說。

2020年打進決賽的澤瑞夫2日演出逆轉勝，以6：7（2：7）、7：6（10：8）、6：1、6：1拍下保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），辛納說：「澤瑞夫的發球非常、非常好，身體也再度強健起來，我對他的了解可能差一點，因為已經很久沒有碰頭，所以能再對決很是不錯。」

義大利辛納4盤告捷，連3年晉級美網男單16強。（路透）
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