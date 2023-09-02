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美網／挑戰費德勒紀錄 「小蠻牛」阿爾卡拉斯晉級16強

記者曾思儒／即時報導
美網衛冕軍西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯打下4盤勝利，安抵16強。（Getty Images）
美網衛冕軍西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯打下4盤勝利，安抵16強。（Getty Images）

美網衛冕軍西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）2日打下4盤勝利，加入塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）行列，前2種子都安抵16強，挑戰成為15年來首位連霸成功的「小蠻牛」也提到，不意外小約的逆轉能力。

約克維奇1日演出「輸2贏3」大逆轉，在紐約當地跨日大戰戲劇性擊敗同胞捷雷（Laslo Djere），驚險晉級第四輪，避免重演2006年第三輪落馬的劇本。

晚小約一天登場的阿爾卡拉斯透露，看了比賽的前兩盤就準備就寢，「但你們知道的，當我上床睡覺，我想著約克維奇會後來居上，這是當然的，他一再展現他是史上最佳球員。」

在小約上演生涯第8度「輸2贏3」逆轉勝前，他剛在辛辛那提名人賽逆轉阿爾卡拉斯，這場3盤比賽整整進行3小時49分鐘，創下賽史最久決賽紀錄。

「小蠻牛」提到，小約能在36歲年紀打出像是20多歲的表現，瘋狂又不可思議，「我們要給這肯定，這也是我很欽佩的事情。」

阿爾卡拉斯2日以6：2、6：3、4：6、6：3擊敗列26種子的英國伊凡斯（Daniel Evans），下輪將遭遇22歲義大利新星阿納爾迪（Matteo Arnaldi），繼續挑戰成為2008年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）後的第一位連霸男單選手。

「完成衛冕當然是我的目標，我很期待，費德勒後就沒人能做到，我很樂意和他一同成為賽會歷史的一分子。」阿爾卡拉斯說。

阿爾卡拉斯 約克維奇 義大利

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